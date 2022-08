Odslej v večini bank v Sloveniji velja ta sprememba

Po odločitvi ECB za premik obrestne mere za sredstva bank v pozitivno območje je večina bank v Sloveniji ukinila ležarino za visoka stanja na računih strank. Nadomestila za to so nekatere banke pravnim osebam začele zaračunavati leta 2016, fizičnim osebam pa lansko pomlad.

Z avgustom so nadomestila za visoka stanja na računih ukinili v NLB, Novi KBM in SKB banki. Za pravne osebe sta jih ukinili Gorenjska banka in Sparkasse, ki jih za fizične osebe nista uvedli. Za fizične osebe pa jih je odpravila Deželna banka Slovenije.

Obrestno mero dvignili za pol odstotne točke

Evropska centralna banka (ECB) je julija dvignila obrestno mero za sredstva bank za 0,50 odstotne točke in je sedaj pri nič odstotkih. V negativnem območju je vztrajala od junija 2014.

Ležarine za visoka stanja na poslovnih računih so banke začele zaračunavati leta 2016. Ležarine za visoka stanja na računih fizičnih oseb sta aprila 2021 kot prvi uvedli NLB in SKB, sledila jim je večina večjih bank. Meja zanje se je postopno spustila na 100.000 evrov.