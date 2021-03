Odgovor Maria Fafangla očetu najstnice, ki ga morate prebrati

Cepljeni slovenski zdravnik, ki se je okužil s koronavirusom

Pred nedavnim je v Sloveniji odmevala zgodba s štajerskega konca. Tam so novo različico koronavirusa potrdili pri zdravniku, ki se je vrnil iz Afrike, čeprav je bil cepljen.



»Eno čisto resno vprašanje,« je začel vprašanjeneki uporabnik twitterja. »Doma imam najstnico, ki je prebolela covid. Kaj se zgodi, če v prihodnosti zboli, recimo kak sošolec ali kakršen koli njen kontakt? Mora ravno tako spet v karanteno? Res me zanima, kakšen je protokol.«Prvi epidemiolog v državi Fafangel je odgovoril, da ji ni treba v karanteno in da to velja šest mesecev po začetku bolezni.Iz tega je razumeti, da tisti, ki so bolezen preboleli (verjamemo, da so prebolevniki in cepljeni v tem pogledu izenačeni), niso prenašalci virusa sars-cov-2. Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo zato želeli preveriti, s kakšnimi argumenti zagovarjajo takšno odločitev o karanteni. Vprašanje smo tja poslali 12. marca (18. marca smo jih še enkrat prijazno opomnili), a odgovora do danes še nismo prejeli.