Oglasil se je okuženi zdravnik: tako je ukrepal UKC Maribor

V UKC brez dodatnih okužb

Je naredil napako pri presojanju?

Minule dni je v javnosti kar veliko prahu dvignil pojav južnoafriške različice koronavirusa, s katero je okužen zdravnik, zaposlen v UKC Maribor. Ta nevrokirurgje za spletni portal Maribor24 pisno predstavil svojo plat zgodbe in se tudi opravičil (nelektorirano):»V Namibijo hodim vsako leto zadnjih sedem let, tako službeno, kot na osebni dopust. Lani sem prav zaradi bližajoče se epidemije, svojo pot odpovedal.Januarja letos sem prejel dva odmerka Pfizerjevega cepiva. 14 dni po prejetem drugem odmerku cepiva in po razvoju polne imunosti, sem še enkrat opravil test, ki je bil negativen.Za odhod v Namibijo sem se nato odločil na podlagi ugodne epidemiološke situacije v tej državi. Tam sem namreč v eni od bolnic s kolegom ortopedom opravil nekaj zahtevnih operacij hrbtenice. Preostali del dopusta sem izkoristil za potovanje po Namibiji in obisku prijateljev.Pred vrnitvijo v domovino, sem dvakrat opravil testiranje, ki je bilo obakrat negativno. V ponedeljek, takoj po prihodu v Maribor, sem opravil še eno testiranje, ki je bilo prav tako negativno. Ker nisem imel simptomov, sem se, ob strogem upoštevanju vseh ukrepov, v torek odpravil v službo.Ko so se v torek dopoldne pri delu v ambulanti v UKC Maribor, nenadoma pojavili simptomi, sem takoj stopil v kontakt z ustreznimi epidemiološkimi službami, se izoliral in opravil testiranje. Rezultat tega dne je bil pozitiven, zato sem skupaj z epidemiološko službo ustrezno ukrepal, se samoizoliral in identificiral vse možne kontakte.Zaenkrat ni znakov, da bi kdorkoli od ljudi, s katerimi sem bil v stiku, obolel za novo različico virusa, kar je sedaj tudi moja glavna skrb. Vsem prizadetim se iskreno opravičujem za vse nevšečnosti, ki sem jim jih povzročil.«Kot je povedala vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Maribor, so v drugi največji slovenski bolnišnici, ko so izvedeli za okuženega Voršiča, začeli izvajati ukrepe za preprečevanje širjenje okužbe, in takoj imeli že v mislih tudi južnoafriški sev. »Sama potrditev niti ni imela vpliva na naše ukrepe, ki so bili že prej zelo previdnostno naravnani. Pri pacientih in zaposlenih smo naredili strukturo, glede na ogroženost in izpostavljenost. Rizične stike smo napotili v izolacijo: to so trije zdravniki in administratorka. Dodatnih osem zaposlenih imamo pod zelo strogim nadzorom, pogosto jih testiramo. Tretja skupina, ki je bila v istem času samo v službi, pa je testirana manjkrat, pa še vedno pod drobnogledom.«Na enak način so poiskali tudi paciente, ki so bili v ambulanti in jih testirali. Kot je povedala Knezova, je šlo za 17 oseb, a so se na povabilo odzvali le trije. Pričakujejo, da bodo v naslednjih dneh še prišli v večjem številu. Poudarila je tudi, da še niso dokazali nobene dodatne okužbe znotraj bolnišnice, oddelek pa deluje nemoteno.Glede dveh sopotnikov, ki sta prav tako pozitivna, je povedala Knezova, da nista povezana z UKC Maribor in sta v rokah epidemiologov. Je pa bil Voršič menda že v službi tudi že v ponedeljek, a le kot nadzorni specialist dežurnemu specializantu, ki je bil tudi edini, s katerim je bil v stiku in je zato tudi v karanteni. V UKC so odredili tudi pravno-epidemiološki nadzor, ki bo ugotavljal, ali je zdravnik naredil kakšno napako pri presojanju. »Vendar pa sama ne bi rekla, da je kršil pravila morebitne karantene.«