Od ponedeljka še dve ambulanti za neopredeljene: to morajo pred prihodom storiti pacienti

V Ljubljani se v ponedeljek odpirata še dve ambulanti za neopredeljene, in sicer v enotah Polje in Bežigrad. V ZD Polje bo ambulanta sprva delovala ob ponedeljkih, sredah, četrtkih, petkih in sobotah, sprejemanje bolnikov pa bo potekalo ob njihovi obravnavi zaradi zdravstvenih težav, je danes povedal predstojnik enote Moste-Polje Igor Krunić.

Bolniki naj se na pregled naročijo preko telefona, kjer bodo dobili nadaljnje informacije. Ob opredelitvi se bodo bolniki lahko registrirali v elektronski portal Iris. Telefonske številke in urnik delovanja so objavljeni na njihovi spletni strani, vzpostavili pa so tudi dodatno telefonsko številko za splošne informacije o delovanju teh ambulant, je na novinarski konferenci dejal Krunić.

V ambulanti za neopredeljene v Zdravstvenem domu (ZD) Polje bo najprej delovalo šest zdravnikov s 60 odstotki programa, kar pomeni, da bodo lahko sprejeli približno 900 bolnikov. Obseg delovanja bodo širili, »ko se nam bodo javljali novi zdravniki, nove medicinske sestre«. Pričakujejo pa, da bodo drugo ambulanto za neopredeljene v ZD Polje odprli čez približno 14 dni.

Ministrstvo pozivajo, naj omogočijo sodelovanje širšemu krogu zdravnikov in sester

Poudaril je, da bodo kot doslej vsi bolniki, ki bodo potrebovali zdravstveno obravnavo, to tudi dobili v okviru kroničnih in akutnih ambulant, ambulant za administrativne zadeve in ambulant za preveze ran.

Krunić je ministrstvo za zdravje spet pozval, naj čim prej omogoči možnost sodelovanja v ambulantah za neopredeljene tudi zdravnikom in medicinskim sestram iz drugih območij Slovenije, ki niso v ožjem območju zavoda, ter upokojenim zdravnikom in specializantom nižjih letnikov družinske medicine. Po trenutnem pravilniku lahko v teh ambulantah sodelujejo samo zdravniki in medicinske sestre iz ambulant splošne oziroma družinske medicine na ožjem območju ZD Ljubljana.