Od koračnic do filmske glasbe

Dvorana Doma II. slovenskega tabora v Žalcu je bila v znamenju tradicionalnega koncerta Godbe Liboje. Odmevale so lepe melodije libojskih godbenikov. K temu so svoje prispevali njihovi gostje Marina in Franjo Oset in pihalni orkester Glasbene šole Risto Savin Žalec.

Tradiciji se niso izneverili.

Koncert so s slovenskim venčkom št. 1, ki je preplet različnih slovenskih ponarodelih pesmi v jazzovski preobleki avtorja Jožeta Privška, začeli libojski glasbeniki pod vodstvom dirigenta Gašperja Smisla, ki je vodenje godbe prevzel lani. Po čudovitih slovenskih melodijah je sledilo bolj energično in strastno nadaljevanje s skladbama Bolero, ki je najbolj znano delo francoskega skladatelja Ravela, ter skladba iz filma Superman, katerega avtor je eden največjih mojstrov filmske glasbe John Williams, ki je tudi avtor glasbe za filme Vojna zvezd, E. T.: Vesoljček, Jurski park, Harry Potter ...

Za dvema impozantnima skladbama sta na oder stopila prva gosta večera, zakonca Oset, ki imata vsak svojo in tudi skupno glasbeno pot. Marina kot hči in pevka ansambla Mira Klinca, Franjo pa kot član Modrijanov, skupno pa nastopata kot duet na najrazličnejših dogodkih, od porok do žalnih slovesnosti. Tokrat sta zapela in zaigrala pesem Z valčkom za naju, ki jo je Miro Klinc napisal ob rojstvu sina Mitje pred več kot 30 leti.

Drugi del koncerta je začel Pihalni orkester Glasbene šole Rista Savina Žalec, ki je bil ustanovljen leta 1980. Trenutno šteje 33 članov, učencev glasbene šole. Program orkestra je pester in zanimiv, saj zajema skladbe klasičnega in zabavnega značaja. Številni nastopi in dobro obiskani koncerti so dokaz, da odlično delajo, saj so druženje in skupinsko muziciranje ter ustvarjanje tista motivacija, ki jih združuje kot velike prijatelje. Od leta 2021 orkester vodi profesor trobil Jan Grčar.

Od Abbe do Avsenikov

Po njihovem nastopu je godbenikom in občinstvu nekaj besed namenil tudi župan občine Žalec Janko Kos, nato pa je znova zadonela glasba libojskega pihalnega orkestra, ki je zaigrala skladbo nizozemskega skladatelja Jacoba de Haana, ki je eden najvidnejših skladateljev za pihalne orkestre. Tradicionalni koncert libojskih godbenikov skoraj ne mine brez njegove skladbe, in tokrat so zaigrali La Storio, Zgodbo. V njej nas skladatelj nagovarja, naj se prepustimo glasbi in si ob poslušanju v glavi ustvarimo lastno zgodbo. Sledila je Vivo per lei, ki je enostavno hvalnica glasbi, podprta z močno melodijo in žanrom power ali močne balade. Najslavnejši izvajalec te skladbe je prav gotovo italijanski tenorist Andrea Bocelli. Tokrat pa smo jo slišali v izvedbi Marine in Franja Oseta ter Godbe Liboje, kar je bilo svojstveno doživetje. To se je nadaljevalo z melodijami najbolj znane švedske glasbene skupine Abba, ki so jih v svoji zgodovini že večkrat izvajali libojski glasbeniki. Tokratna priredba Abba in Concert je združevala nekaj njihovih najbolj prepoznavnih skladb, ki pa so tako mojstrsko izbrane, da se lepo dopolnjujejo nekatere bolj pocukrane melodije s tistimi, ki so bolj rockerske narave. Svojstvena poslastica pa je bila tudi naslednja skladba Na sankališču, ki je bolj znana kot Sankaška polka utemeljiteljev narodno-zabavne glasbe pri nas, Vilka Ovsenika in Slavka Avsenika, za katero je besedilo spretno stkal dr. Ferry Souvan. Za ta nastop sta se Marina in Franjo preoblekla v narodno nošo, kar je pri občinstvu poželo izjemno navdušenje.

Gostja Irena Vrčkovnik Pod vodstvom dirigenta mag. Marka Repnika so svoj koncert standardno začeli z eno koračnico Vinka Štrucla, nadaljevali pa s filmsko glasbo in zabavno popularno glasbo, ki je pisana posebej za pihalne orkestre. Njihova gostja je bila Irena Vrčkovnik, ki je s pihalnim orkestrom zapela tudi svojo avtorsko pesem V parku. Koncert, ki ga je vodila Simona Žvikart Repnik, pa so sklenili s tradicionalno koračnico Radetzky marš. Še pred tem so se godbeniki posebej zahvalili za dolgoletno uspešno sodelovanje in vsestransko podporo bivšemu županu Vinku Debelaku.

Občinstvu, ki je do zadnjega kotička napolnilo dvorano, je pred sklepnim delom koncerta spregovoril še predsednik Godbe Liboje Andrej Perger in se vsem sodelujočim, pokroviteljem in občinstvu zahvalil za pomoč in udeležbo. Uradni del koncertnega programa se je končal s koračnico Radetzky marš. Zaradi bučnega aplavza nabito polne dvorane občinstva pa še z dvema dodatnima skladbama.