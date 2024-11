Očitki o promociji LGBT ideologije v OŠ Vavta vas: Bodo v sredo starši otroke zadržali doma?

V sredo bodo osmo- in devetošolci na OŠ Vavta vas imeli dan dejavnosti, v okviru katerega bo potekala t. i. Živa knjižnica. Ob tem se je spletu pojavil zapis enega od zaskrbljenih staršev, ki pravi, da starši o projektu niso bili vnaprej obveščeni.

Živa knjižnjica je projekt Legebitre Živa knjižnica je sredstvo, s katerim preko inovativne metode aktivnega dialoga aktivno ozaveščamo in izobražujemo o človeških vrednotah, človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Projekt prihaja z Danske, kjer so mladi, kot odziv na nasilje leta 2000, pripravili prvo ŽK na glasbenem Roskilde Festivalu. Danes ŽK organizirajo v več kot 100 državah. V Sloveniji smo jo prvič leta 2007 v konzorciju treh organizacij. Živa knjižnica deluje kot katerakoli druga knjižnica, le da so v njej knjige v resnici ljudje, ki v pogovoru z bralkami odpirajo vrata v osebne zgodbe in izkušnje. Žive knjige so predstavnice ranljivih družbenih skupin, ki se soočajo s predsodki, stereotipi, diskriminacijo, stigmatizacijo in socialno marginalizacijo. Bralec je lahko kdorkoli, ki se je pripravljen soočiti z lastnimi stereotipi in predsodki ter brati (pogovarjati se s predstavnico_kom ranljive skupine) do 30 (oz. 45) minut.

Sin bo ostal doma

»Šola se je odzvala šele po tem, ko so številni o projektu začeli spraševati,«, je tako zapisal. Dodal je še, da »bo naš osmošolec v sredo ostal doma. Ne zato, ker bi se z ženo bala, da lahko 1 ura z LGBT aktivistom pokvari 13 let najine vzgoje. Doma bo ostal iz protesta. Ker želimo šoli sporočiti, da nima pravice in se ne sme vtikati v našo versko in moralno vzgojo. Da nas mora slišati in upoštevat.«

Legebita je organizacija za zagovorništvo pravic LGBTIQ+ oseb.

Družina ob tem navaja, da bodo v Vavti vasi bralci otroci 8. in 9. razreda. Njihove knjige bodo srednješolka, ki je pristala na vozičku; gej; Rominja; muslimanka; ukrajinska begunka oz. oseba s statusom začasne zaščite; plesalka iz Venezuele, potomka Slovencev; oseba, ki ne vidi; lezbijka, poročena z žensko. Kot pripravo na Živo knjižnico so morali otroci izpolniti vprašalnik, do koga so najbolj nestrpni, in si izbrati dve osebi, s katerima bi se radi pogovarjali.

Če bi še kakšen starš iz protesta otroka pustil doma, pa nima varstva, si bom v sredo vzel dopust in lahko otroka pripelje k meni.

Ob tem se je oglasil tudi predsednik NSi in evropski poslanec Matej Tonin, ki meni, da »Konfesionalna vzgoja (verouk) se v javnih šolah ne izvaja in povsem enako mora veljati za #LGBT propagando. Vzgoja otrok je v rokah staršev. Če želijo, da se otrok seznani z woke in gender ideologijo, naj obišče sedež Legibitre. Tiste, ki tega nočemo, pa pustite pri miru.«

No, prvak SDS Janez Janša pa je dodal: »Drži. Gostovanje lgtb aktivistov v šolah je v globokem in neposrednem nasprotju z ustavo RS.«

Za pojasnilo smo se obrnili na Osnovno šolo Vavta vas. Objavimo ga takoj, ko ga prejmemo.