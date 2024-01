Oče slovenske TV-zvezdnice kričal na nadrejeno

Gre za »del križarske vojne« Aleša Šabedra proti Smiljanu Mekicarju, je bil včeraj neposreden odvetnik slednjega Peter Fašun. Na ljubljanskem delovnem in socialnem sodišču se je namreč začelo razčiščevanje delovnega spora, v katerem je aprila lani kratko potegnil Mekicar. Ostal je brez službe, saj naj bi – tako se še danes njegov nekdanji delodajalec ministrstvo za zdravje brani prek državnega odvetništva – zagrešil več hujših kršitev pogodbenih obveznosti.

Spomnimo. Mekicar je bil odgovoren za pripravo skoraj 40 milijonov evrov vrednega razpisa za nakup 16 priprav za magnetno resonanco, ki pa ga je ministrstvo za zdravje konec marca lani ustavilo. In sicer zaradi domnevnega favoriziranja enega od dobaviteljev medicinske opreme pri pripravi javnega naročila. Na ministrstvu je Mekicar služboval v okviru Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki ga je vodil nekdanji zdravstveni minister Šabeder.

Ta bo, glede na to, kar smo včeraj slišali na sodišču, imel na naslednjem naroku, ko bo tudi zaslišan, kar precej povedati proti podrejenemu: od, kot poudarja državno odvetništvo, »nestrokovnega, nevestnega, pristranskega in nekakovostnega opravljanja delovnih nalog« do »samovoljnega in škodljivega ravnanja« in »nelojalnosti do delodajalca, nespoštljivega odnosa do predstojnikov in drugih javnih uslužbencev«. Tudi do nadrejene Helene Meglič, na katero naj bi v njeni pisarni tako kričal, da je »obstala objokana, obrnjena s hrbtom proti oknu«. Ena od zaposlenih naj bi zato Megličevo celo vprašala, ali naj pokliče policijo.

Razpis je pod drobnogled vzel Nacionalni preiskovalni urad. Poteka predkazenski postopek, in sicer zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, ki ga je osumljen Mekicar.

Ponudniki sprva brez pripomb Odvetnik Fašun je pojasnil, da je Mekicar 4. novembra 2022 potencialnim ponudnikom posredoval tehnične specifikacije medicinske opreme. Noben ponudnik, tudi domnevno favorizirani, ki je celo zagotavljal, da lahko ponudi ustrezne naprave, nanje niso imeli pripomb. Šabeder pa da je nato februarja 2023 še enkrat pisal ponudnikom in jim priložil tehnične specifikacije, ki pa naj jih Mekicar do danes še ne bi videl. Pri čemer pa da na podlagi teh specifikacij domnevno favorizirani ponudnik na razpisu sploh ne bi mogel sodelovati.

Besedna igra

Mekicarja, ki je od 1. decembra lani brezposeln, so na sodišče, kjer s tožbo od države zahteva razveljavitev sklepa o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi in tudi vrnitev na delovno mesto, včeraj prišli podpret prijatelji in družina, tudi njegova hčerka Melani Mekicar, voditeljica pred kratkim ukinjene TV-oddaje na nacionalki V petek zvečer.

Podpora mu veliko pomeni, saj gre po njegovem mnenju »za osebni napad, žalitev mene in moje strokovnosti«. Prepričan je, da je bil delovni spor »lansiran z namenom moje diskreditacije in dejansko potem eliminacije« ter da je škodoval Melani kot javni osebnosti.

November 2022 Potencialni ponudniki dobijo dokumentacijo. Marec 2023 Ministrstvo razveljavi razpis. April 2023 Smiljan Mekicar dobi odpoved.

»Kar se tiče očitkov, ki so bili podlaga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, se je danes izkazalo, da so trhli, da je bil očitek prirejanja dokumentacije s strani državnega odvetništva umaknjen, saj tega očitka ni več. In da so danes predložene pisne izjave pritrdile, da se od Mekicarja ni pričakovalo, da bi se s strokovnega vidika pripravljale tehnične dokumentacije, saj za to tudi ni bil usposobljen. Zato logično ni mogel prirejati in spreminjati dokumentacije v korist določenega ponudnika,« je ob tem izpostavil odvetnik Fašun.

Državno odvetništvo odgovarja, da »gre pri besedi prirejanja tehnične dokumentacije za očitno besedno igro med strankama predmetnega delovnega spora«. Med drugim izpostavlja, da je Mekicar Šabedru sam zagotovil, da je tehnična dokumentacija popolna oziroma takšna, da bo lahko na javnem natečaju kandidiralo več ponudnikov. A da so nato potencialni ponudniki Šabedru pojasnili, da »zaradi prirejene zahteve glede tehničnih podrobnosti za možnost kandidiranja na javnem natečaju, ki jo lahko zagotovi izključno en sam ponudnik«, svoje ponudbe preprosto ne morejo podati.