Oborožite se s potrpežljivostjo: peklensko popoldne na cestah se nadaljuje

Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško prihaja do gneče. Medtem ko so se razmere na istrskih prehodih umirile, so daljši zastoji pri vstopu v državo še na Gruškovju, v Zavrču, na Jelšana in v Dobovcu.

Pred karavanškim predorom je zastoj trenutno dolg štiri kilometre. Zgoščen je tudi promet na primorski avtocesti pred Ljubljano.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nesreče na pomurski avtocesti oviran promet od Murske Sobote proti Vučji vasi. Nastaja zastoj.

Do večera povečan promet na primorki proti Ljubljani

Na dolenjski avtocesti je zaradi kosov lesa na vozišču ter ustavljenih vozil oviran promet od razcepa Malence proti Novemu mestu.

Do večernih ur se pričakuje povečan promet na primorski avtocesti proti Ljubljani.

Od Postojne proti Ljubljani nastajajo zastoji na več odsekih, zamuda 20-30 minut.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg štiri kilometre. Za Kranjsko Goro in Jesenice je možen obvoz preko Lipc.

Na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji je zastoj dolg en kilometer.

Zastoj je na regionalni cesti Jesenice-Rateče od Gozda Martuljka proti Kranjski Gori.

Na mejnem prehodu Obrežje vozniki osebnih vozil čakajo do 30 minut pri vstopu in izstopu iz države, na mejnem prehodu Gruškovje več kot dve uri pri vstopu ter do 30 minut pri izstopu iz države. Na mejnih prehodih Sečovlje, Zgornji Leskovec, Slovenska vas in Ormož vozniki osebnih vozil čakajo do 30 minut pri vstopu v državo, na mejnem prehodu Petišovci pa 40 minut. Na mejnem prehodu Jelšane vozniki osebnih vozil čakajo med eno do dve uri pri vstopu v državo ter do 30 minut pri izstopu. Na mejnih prehodih Dragonja in Dobovec je čakalna doba do ene ure pri vstopu v državo, na mejnem prehodu Zavrč pa dve uri.