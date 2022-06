Na mejnih prehodih že gneča, pred Karavankami kilometrske kolone

Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško, najbolj na prehodih Sečovlje in Dragonja v Istri ter na Gruškovju, nastaja gneča pri vstopu v državo in izstopu iz nje. Pred karavanškim predorom je medtem ob vračanju tujih turistov zastoj trenutno dolg 2,5 kilometra. Drugod na avtocestnem omrežju za zdaj ni večjih posebnosti.

Na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje je tako za vstop v državo treba čakati uro do dve. Podobno je na Gruškovju, kjer pa je približno enourna čakalna doba po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste tudi ob izstopu iz države.

Do eno uro se ob vstopanju v državo čaka tudi na prehodih Obrežje, Dobovec in Zavrč. Tudi na nekaterih drugih prehodih na jugozahodu, jugovzhodu in vzhodu države prihaja do okoli polurnih čakalnih dob, predvsem ob vstopu v državo.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj trenutno dolg 2,5 kilometra. Za voznike, ki se odpravljajo v Kranjsko Goro in Jesenice, je mogoč obvoz prek izvoza Lipce.

Z drugih delov avtocestnega omrežja za zdaj ne poročajo o posebnostih.

Zunaj avtocest bodo danes med 11. uro in 16.40 zaradi zadnje etape dirke po Sloveniji občasne popolne zapore na cestah med Vrhniko, Ljubljano, Trebnjim in Novim mestom.

Zastoji so v poletni sezoni stalnica tudi na cesti med Lescami in Bledom. Od ponedeljka do vključno srede bodo tam potekala nujna vzdrževalna dela preplastitve cestišča na 400-metrskem odseku Betinovega klanca ob vstopu na Bled. Med deli bo promet potekal izmenično enosmerno.