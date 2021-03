Obetata se kar dva skakalna vikenda

Sobota je minila ob delu z lopatami.

Vodja teptačev Emir Dizdarević - Muso

Pred velikim izzivom

Vodja letalnice Izrok Pergarec - Ič

150-članska ekipa je imela le eno okužbo.

Veseli bi bili, da bi lahko gostili legendarno tekmo iz Vikersunda in jo nemara naredili na višji ravni kot Norvežani.

Kako dobiti še eno porcijo makaronov, ki so bili za kosilo v Planici? »Daš nase zaščitno masko druge barve in zamenjaš kapo s kolegom, pa je problem rešen,« so bili dobre volje mladi planičarji, ki počasi menjajo stare mačke priprave in izvedbe spektakla pod Poncami.Prijetno sončno vreme, pričakovanje poletov, obilica dela z lopatami ter družba obiskovalcev, ki so se vzpenjali na letalnico, je označilo sobotni delovni dan priprave letalnice. Nemara bomo ob poletih uživali celo dva vikenda, saj je bila norveška skakalna turneja Raw Air (Oslo, Lillehammer, Trondheim in Vikersund od 12. do 21. marca) odpovedana zaradi strogih ukrepov norveške vlade za zajezitev epidemije koronavirusa.»Trenutno še ne vemo, končne odločitve nam niso sporočili, a delamo na tem, da bodo tekme dva vikenda,« je dejal vodja letalnice: »Veseli bi bili, da bi lahko gostili legendarno tekmo iz Vikersunda in jo nemara naredili na višji ravni kot Norvežani. Ob tem se kažejo tudi težave. Letalnica bo optimalno pripravljena, in ker jo je treba vzdrževati, bodo morali biti ljudje od štirinajst do šestnajst dni na letalnici. Dodaten tekmovalni vikend nas postavlja v drugo situacijo in bomo morali razporejati ljudi, glede na to, koliko časa so lahko v Planici.«Najbolj obremenjeni bodo zagotovo teptači, kar priznava tudi njihov vodja: »Glede na vreme, ki je marca, je letalnica res lahko problematična. V nasprotju z decembrom lani, ko smo gostili svetovno prvenstvo, je v pomladnem času težje pripraviti doskočišče, saj je potrebno veliko več dela na smučeh, manj je pomoči teptalnega stroja. Čez dan se doskočišče spremeni v nekaj urah. Glede na trenutno stanje letalnice sem prepričan, da bi jo za tekmovanje pripravili v petih dneh.«Že od daleč se je videlo, da se planičarji, čeprav večkrat zasoplo pihajoč od dela, držijo osnov za preprečevanje okužb. »Naš super test glede koronavirusa je bilo decembrsko svetovno prvenstvo,« pravi Pergarec: »V 150-članski ekipi je nesimptomatično obolel le en planičar, pa še ta se je okužil prej. Mehurčki, ki smo jih vzpostavili za svetovno prvenstvo od tekmovalcev, spremljevalnega osebja do naše ekipe, so bili dobro zastavljeni in ob poostreni situaciji jih bomo glede na izkušnje lahko ponovili. S sodelavci se striktno držimo predpisov in navodil NIJZ, kajti zavedamo se, da nam lahko okužba v trenutku zdesetka ekipo za pripravo in izvedbo in pod vprašaj postavi izvedbo tekmovanja, kot pritiče Planici. Povprečni pač nočemo biti.«Letalnica je bila decembra za svetovno prvenstvo perfektno pripravljena, kar so jasno povedali mnogi trenerji, tudi tisti največji nergači. »Osnova je ostala, prizadevni delavci Nordijskega centra Planica so v skrbi, da nam spomladanske temperature ne ponagajajo, pripravili tudi večjo zalogo umetnega snega. Naravni sneg nam decembra ni nagajal, marca pa nam bi lahko delal težave,« pove Pergarec in razloži: »Doskočišče se spomladi hitro spreminja. Naravni in umetni sneg se ne marata preveč in to pomeni ogromne napore za delavce na doskočišču, ki je veliko nekaj več kot hektar in večinoma strupeno strmo. Naravni sneg je manj odporen proti visokim temperaturam in sončnim žarkom. Če ni dobro pomešan z umetnim, so posledica neravnine na doskočišču. Tako je treba poravnati letalnico vsak dan, ker mora biti idealno.«Na naletu, ki je od decembra hlajen, so visoke temperature čez dan in padavine višale ledeno oblogo, vendar so jo že izravnali in se lahko ureže nova smučina. »Trenutno imamo zaščiteno z izolacijskimi ploščami in jo hladimo, v dneh pred tekmovanjem bomo še dodatno znižali nivo ledene obloge, tako da bo skupaj s senčenjem optimalno zdržala do zadnjega dne, tudi če bosta na sporedu dve tekmi in bo to trajalo 14 dni,« in na vprašanje, zakaj takšen vrvež na letalnici, že zdaj povzame: »Dodatno delo nam je povzročila radodarna zima, zato smo prvo delovno akcijo pripravili tako zgodaj in jo usmerili v čiščenje dostopnih poti in vseh področij, ki so nujno potrebna za izvedbo tekme. Tudi obiskovalcem Planice smo očistili dostop do vrha letalnice.«Tako Pergarec kot njegovi planičarji posebnih težav ne vidijo: »Vsaka planiška tekma se od prejšnje razlikuje. V mojem spominu ni bilo boljše priprave letalnice, kot je bila za decembrsko svetovno prvenstvo, a je velik izziv, da bi naredili še boljšo. Vse ni odvisno od nas, a prevzemamo vso odgovornost. Planica bo obdržala sloves najboljšega tekmovanja v svetovnem pokalu.«