Ob trgatvi so se povezali in poveselili: hrvaški glasbenik popestril z odličnim nastopom

V tem jesenskem času oživijo tudi vinorodni griči Ljutomersko-Ormoških goric, predvsem prleškega Jeruzalema, kjer domuje največji slovenski vinar, družba Puklavec Family Wines. Potem ko so v klet pospravili že več kot polovico pridelka in jim je ob nekaj poznejših sortah ostala le še trgatev šipona, so Puklavčevi po treh letih premora zaradi slabega vremena in pandemije pripravili tradicionalni dogodek, 6. VIP trgatev. Ob kozarcu vina so v dobri družbi proslavili to veličastno obdobje in skupaj občudovali čudovite, s soncem obarvane jesenske vinograde.

Okoli 200 poslovnih partnerjev in prijateljev Puklavčevih se je udeležilo 6. VIP trgatve. FOTO: Rok Deželak

In tokrat se je okoli 200 izbranih prijateljev vina in poslovnih partnerjev družbe Puklavec Family Wines odpravilo na vas, k 300-letni Zidanici Malek v vinorodnih Jeruzalemskih goricah v Prlekiji. Bil je nepozabni družabni dogodek, najprej na terasah vinograda ob zidanici na Svetinjah, nato pa na ploščadi, terasi in v kleti. Za sproščen ambient in slikanje celovite jesenske zgodbe je hudomušno in šaljivo poskrbel Miha Brajnik, gostitelji so pripravili pravo kulinarično razvajanje v objemu vinogradov, za glasbeno popestritev pa so poskrbeli prleški godbeniki iz Glasbene šole Ormož.

Za vsakega en trs

Vinska klet Puklavec Family Wines je 1934. postavila temelje vinogradniškega uspeha. Klet je s tokratnim dogodkom potrdila velik ugled v slovenskem vinogradništvu, osnovan na brezkompromisni zavezanosti kakovosti vin, ki se rojevajo v slikovitem okolju Ljutomersko-Ormoških goric.

Miha Brajnik se je pogovarjal tudi s slovensko vinsko kraljico Majo Pečarič. FOTO: Oste Bakal

Dogodek na idilični lokaciji Zidanice Malek je združil poslovne partnerje, znane osebnosti in ljubitelje vin. Brajnik je s šarmom in duhovitostjo ustvaril izvrstno vzdušje, med eminentnimi gosti pa so se v trganju grozdja preizkusili predstavniki Košarkarske zveze Slovenije, Mercatorja, Tuša, Atlantic Grupe, župana občin Ormož in Razkrižje, Robert Gorjak, Boštjan Romih, lastnica vinske kleti Tatjana Puklavec in direktor vinske kleti Gorazd Bedenčič. Kulinarično razvajanje je bilo v rokah ekipe Nana Catering, za pečene specialitete pa je poskrbela ekipa Glowen. Dogodek je počastila tudi aktualna slovenska vinska kraljica Maja Pečarič, za glasbeno kuliso je skrbel Josip Brass Band, večer pa je z nepozabnim nastopom zaokrožil Boris Novković, ki se je na slovenski oder vrnil po več letih.

Občinstvo je najbolj navdušil Boris Novković z bendom. FOTO: Rok Deželak

Vina nosijo močan družinski pečat.

Tokratna VIP trgatev je privabila množično, izjemno pisano druščino ljubiteljev vrhunskega vina, ne le iz Slovenije, temveč tudi s Hrvaške, Poljske, iz Velike Britanije, Severne Makedonije ipd. Pravzaprav so jih privabili družina Puklavec in zaposleni pri največjem slovenskem vinarju, ki obdeluje vinograde z dobrima dvema milijonoma trsov, torej za vsakega slovenskega državljana po enega. Na Jeruzalemu se bohoti tudi deset trsov sorte šipon, katerih lastnik so Slovenske novice, in ko smo jih potrgali, je bilo jasno, da je bil letnik uspešen.

Uradno odprtje je začela Godba Ormož, Tatjana Puklavec pa je goste toplo pozdravila in izrazila ponos na slovenske korenine in na svetovno priznana vina, ki nosijo močan družinski pečat. Direktor Gorazd Bedenčič je spregovoril o nedavno zaključeni investiciji v nove peninske cisterne, s katerimi bo vinska klet še okrepila prepoznavnost blagovne znamke tako na domačem kot mednarodnem trgu. Vinska klet je z dogodkom znova potrdila vodilno vlogo v slovenskem vinogradništvu, hkrati pa poudarila pomen druženja, tradicije in kakovosti.

Navzoči so se sladkali z vrhunskimi dobrotami. FOTO: Oste Bakal

Deset trsov sorte šipon, ki so v lasti Slovenskih novic, je dobro obrodilo. FOTO: Oste Bakal

Boštjan Romih, ki je nekoč vodil prireditev, je z veseljem pokusil pohorsko šunko Filipa Flisarja. FOTO: Oste Bakal