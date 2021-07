Ob prizoru s primorke se držijo za glavo: Neverjetno, kaj vse premore človeški um (VIDEO)

Že nekaj dni pred trem koncem tedna so se po slovenskih cestah vile kolone vozil proti in z morja, konec tedna pa je eden vrhuncev poletne sezone in s tem tudi gneče, ki se vije tudi po več kot deset kilometrov proti meji. Ob vsem tem pa je na naših cestah opaziti tudi veliko prizorov, ob katerih se človek prime za glavo.»Neverjetno, kaj vse premore človeški um,« so v zavodu Ustvarimo reševalni pas na avtocestah zapisali ob enem takšnih prizorov. Na videoposnetku, ki so ga ob tem objavili, je nekdo, ki je bil razvrščen v reševalni pas na primorski avtocesti med Razdrtim in Senožečami na drugi strani avtoceste opazil zelo nevarno početje voznika. Ta se je namreč po odstavnem pasu vozil - vzratno! »In to po pasu za počasna vozila, kjer se v večji meri vozijo tovornjaki do 40 ton,« so še dodali.V zavodu Ustvarimo reševalni pas se ob tem še komentirajo, da nam gre pritoževanje nad zostoji dobro, kaj pa zdrav razum? Dodajajo, da če zgrešite pravi izvoz, nadaljujte z vožnjo do naslednjega, zapustite avtocesto in se obrnite, ko vam to uspe, se vrnite do pravega izvoza po pravi smeri avtoceste. Vzelo vam bo ves časa, a bo veliko bolj varno.