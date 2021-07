Neverjeten prizor s slovenske avtoceste, na pomoč kličejo policijo (FOTO)

Številni pozivi k odgovornemu ravnanju v primeru zastojev na avtocestah še vedno prepogosto naletijo na gluha ušesa. Ali se vozniki ne razvrstijo ali pa slabo razvrstijo, ali pa se v zastoju, ko kolona povsem stoji, sprehajajo po avtocesti, čeprav je potrebno v takem primeru ostati v vozilu.Današnja sobota je prinesla številne zastoje, na primorski avtocesti se je proti Ljubljani zaradi nesreče popoldne povsem ustavilo, nastala je več kot osem kilometrov dolga kolona.Zavod reševalni pas je objavil fotografijo, na kateri je sicer videti, da so se vozniki lepo razporedili skrajno levo in skrajno desno, vmes pa pustili prostor za morebitna reševalna vozila. V oči pa pade moški, ki je stal na tem t. i. reševalnem pasu in se pogovarjal po telefonu.Pri reševalnem pasu so hudomušno zapisali, da se moški »zaveda, da je telefoniranje za volanom prepovedano...« Ob tem so pozvali policijo, da bi že njihova prisotnost zelo pomagala, da ne bi bili priča takšnim in podobnim prizorom. Vsekakor drži, da je telefoniranje med vožnjo nevarno in tudi prepovedano, a tudi telefoniranje med sprehajanjem po avtocesti, pa čeprav so vozila povsem ustavljena, je zelo nevarno in neodgovorno početje.