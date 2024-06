Ob incidentu, ki je pretresel državo Lahovnik jasen: »Azilant iz Maroka ni pridržan, čeprav je učenko porezal?!«

Poročali smo že o incidentu v Ljubljani, ki je pretresel državo.

Na ljubljanskem mestnem avtobusu je prejšnji petek 24-letnik iz Maroka ogovarjal potnike in z neznanim predmetom lažje poškodoval tudi otroka, ki se je nahajal na avtobusu. Policijska preiskava trenutno še poteka, so danes potrdili na PU Ljubljana. O ugotovitvah pa bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija osumljenca zaenkrat ni pridržala. Trenutno se nahaja v centru za tujce, kjer mu je ministrstvo za notranje zadeve v skladu z določili zakona o mednarodni zaščiti tudi omejilo gibanje.

Ob tem se je zaskrbljen oglasil tudi ekonomist in nekdanji politik Matej Lahovnik. Tako pravi: »Azilant iz Maroka ni pridržan, čeprav je učenko na avtobusu vlekel za roke in jo porezal ter učenkama še sledil do doma! V kakšno državo se spreminjamo?!«.