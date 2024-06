Policija potrdila napad na avtobusu LPP: 24-letni državljan Maroka poškodoval otroka

Kot smo že poročali, je prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti na družbenem omrežju delil zapis o neprijetnem in skrb vzbujajočem dogodku, ki se je prejšnji petek zgodil na avtobusu 6b proti Notranjim Goricam.

»Neznani moški se je eni izmed učenk približal, jo vlekel za roke in jo ob tem po roki porezal z neznanim predmetom. Pri tem ji je na pomoč priskočila starejša gospa. Kljub temu je moški učenkama sledil do doma. Učenki sta povedali staršem, ti pa so takoj poklicali policijo,« je zapisal Jelinčič Plemeniti.

Irfan Beganović iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana je v prostorih PU Ljubljana na Prešernovi ulici 18 dal izjavo za medije o dogodku, ki se je zgodil prejšnji teden na mestnem avtobusu v Ljubljani.

Z neznanim predmetom poškodoval mladoletno osebo

»PU Ljubljana je bila v preteklem tednu obveščena o dogodku na avtobusu na območju Ljubljane. Po trenutnih ugotovitvah je 24-letni moški (državljan Maroka) ogovarjal potnike in z neznanim predmetom tudi lažje poškodoval otroka, ki se je nahajal na avtobusu. Policisti so takoj po dogodku začeli aktivnosti in ugotovili identiteto osumljenca in zoper njega izvedli vse zakonsko predvidene aktivnosti.

Zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin kaznivega dejanja zoper življenje in telo še vedno intenzivno potekata. O ugotovitvah pa bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.

Več pojasnil zaradi interesa preiskave in v skladu z določili 287. člena kazenskega zakonika zaradi zaščite mladoletne osebe v tem trenutku ne moremo podati.

Gre za znano osebo in je državljan tretjih držav. Policija okoliščine še preverja, po pregledu dokazov, med katerimi je pregled videokamer, bomo lahko več povedali. Oseba ni bila pridržana, nahaja se v azilu in so ji omejili gibanje,« je dejal Beganović.