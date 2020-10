Odkrili naj bi, zakaj se virus tako hitro širi

Novi koronavirus je morda zmožen blokirati bolečino in prikriti bolezen v svojih zgodnjih fazah, ko se širi po telesu, je pokazala nova študija.Preberite tudi:Znanstveniki, ki so raziskavo izvajali na miših, so ugotovili, da se protein, ki ga virus uporablja za vstop v celice, pritrdi na celični receptor in povsem premeni poti nevronov, po katerih potujejo signalih za bolečino. Takšno lajšanje bolečine naj bi se lahko zgodilo že v pol ure po okužbi in lahko traja več ur, tudi več dni. Te ugotovitve bi po mnenju znanstvenikov z Univerze za zdravstvene študije Arizona lahko pojasnile, zakaj skoraj polovica pacientov s covid-19 nima simptomov okužbe, prav tako pa tudi, zakaj se virus tako hitro širi.Preberite tudi:»Zdi se mi zelo smiselno, da je razlog za takšni hitro širjenje virusa v začetnih fazah v tem, da okuženi hodijo okoli, kot da ni nič narobe, saj je bolečina v njihovih telesih blokirana. Imajo virus, a se ne počutijo slabo, ker ni prisotna bolečina,« pojasnjuje profesorPreberite tudi:Kadar ljudje doživimo nekaj, kar povzroča bolečino, se beljakovina VEGF-A veže na receptor, znan kot neuropilin-1. to povzroči niz reakcij v nevronih in posledično občutek bolečine. V študiji so ugotovili, da ima virus sars-cov-2 še en receptor, ki se tudi veže na neuropilin-1 na enaki lokaciji kot VEGF-A. b prihodnosti nameravajo znanstveniki raziskati, ali bi lahko neuropilin-1 uporabili za zdravljenje bolečine in bi tako lahko zmanjšali predpisovanje opioidov. »Imamo pandemijo 8novega koronavirusa, op. a.) in imamo epidemijo opioidov. Trčili sta ena ob drugo. Naše ugotovitve bodo imele velike posledice za obe,« je prepričan Khanna.​​