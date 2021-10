Nujno branje, če greste v torek ali sredo na pot: napovedujejo zapore cest

Zaradi vrha EU-Zahodni Balkan, ki bo v torek in sredo potekal na Brdu pri Kranju, bodo na določenih relacijah občasne zapore prometa, so opozorili na policiji. Voznike so pozvali, naj upoštevajo navodila policistov in naj se na pot odpravijo prej kot običajno. Med obiskom delegacij bodo policisti na določenih lokacijah ali trasi potovanj varovanih oseb izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa. Glede na dano situacijo bodo urejali promet tudi na vseh večjih križiščih.

PROMETNI ZASTOJI

V torek predvidoma med 18. in 19. uro so možni krajši prometni zastoji in zapore na relaciji Ljubljana-Kranj-Brdo, po 22. uri pa v nasprotni smeri.



V sredo pa so zastoji in zapore možni predvidoma med 8. in 9. uro na relaciji center mesta Ljubljana-Kranj-Brdo, med 15. in 16. uro pa med Brdom in letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana.



V navedenih časovnih obdobjih bo prihajalo do zapor mestnih ulic v Ljubljani, zapor avtoceste na tej relaciji in cest v okolici Brda pri Kranju.



»Vse voznike pozivamo, naj dosledno upoštevajo znake in odredbe policistov, ki bodo skrbeli za varnost v cestnem prometu, ter prometno signalizacijo. Priporočamo vam, da se na pot odpravite prej kot običajno, vožnjo pa prilagodite razmeram na cestah,« so zapisali na policiji.

PREPOVED PROMETNA ZA TOVORNA VOZILA

Na posameznih cestnih odsekih bo medtem veljala prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, ter vozil, ki prevažajo nevarno blago.



V torek med 14. in 16. uro na relaciji Sp. Brnik-Kranj-Vodice-Ljubljana, med 17. in 23. uro pa na relaciji Ljubljana-Vodice-Kranj-Brdo.



V sredo med 7. in 10. uro bo promet za tovorna vozila prepovedan na relaciji Ljubljana-Kranj-Brdo, med 13. in 18. uro pa na relaciji Brdo-Kranj-Sp. Brnik.



Voznike vozil, za katera velja prepoved, so na policiji pozvali, naj se izločijo pravočasno in na primernih prostorih.

