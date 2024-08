Na novomeškem sodišču je kot v mravljišču. Kamor seže pogled, so delavci; po hodnikih prenašajo radiatorje in okna, drugi razbijajo, tretji zidajo, vgrajujejo, polagajo. Ampak vse nekako gre, ker je volja in potrpljenje, čeprav so bili dnevi, ko so morali nekateri v pisarnah delati pri neverjetnih 30 stopinjah Celzija! In če je potrpljenje med zaposlenimi in strankami kljub težkim razmeram kar zavidanja vredno, iz zaporov prihajajo drugačne novice: dva pripornika sta se že obrnila na odvetniško družbo v Ljubljani, ker bi rada tožila državo – kazen morata namreč prestajati v hrupu in prahu, tor...