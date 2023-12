Novoletni obračun Janeza Janše in Mateja Tonina

»Desnica po naslednjih volitvah lahko prevzame vodenje vlade samo, če predlaga novega kandidata za mandatarja. V nasprotnem primeru sledi še šesti “novi obraz” in nova neoperativna vlada, ki bo peljala še globlje navzdol.

Ključ je v pogumu nove generacije desno sredinskih politikov, ki bi to morali jasno povedati in temu primerno tudi delovati - to je bistvo prenove slovenske desnice.«

To je objava, ki jo je danes delil Matej Tonin, predsednik stranke NSi (se še spomnite, kako kritična je bila do Janeza Janše leta 2016 takratna predsednica NSi Ljudmila Novak?).

Pod objavo se je zvrstilo kar nekaj komentarjev, odzval pa se je tudi predsednik največje opozicijske stranke SDS, Janez Janša.

»Dragi Matej Tonin, naj Nova Slovenija pod vašim modrim vodstvom zbere na naslednjih volitvah 25 odstotkov in več, pa boste mandatar. Nobenega problema. Kot baje velik up nove generacije “desne sredine” ste to menda že sposobni, mar ne,« mu je sporočil prvak SDS.