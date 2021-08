Novo stanje v Sloveniji, del države obarvan oranžno

število primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh,

število testov na 100.000 prebivalcev, opravljenih v zadnjem tednu (stopnja testiranja),

delež pozitivnih testov, opravljenih v zadnjem tednu (stopnja pozitivnih testov).

Epidemiološko stanje po Evropi. FOTO: ECDC

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) vsak teden pripravi zemljevid epidemiološke slike prisotnosti koronavirusa, na katerem so z različnimi barvami označene regije po podatkih, ki jih posredujejo države članice, in na podlagi naslednjih skupnih meril:Slovenija je bila do danes obarvana zeleno, kar je kazalo na odlične razmere in uspšno spopadanje s koronavirusom. Od 11. avgusta naprej, torej danes, ko je ECDC objavil nov zemljevid, pa je zahodni del Slovenije obarvan oranžno.Tudi del Avstrije je obarvano oranžno, skoraj celotnna Italija je v oranžni barvi, določeni deli so rdeči. Najbolj kritične so razmere v Španiji, ki je temno rdeča, in v delu Francije. Rdeč in temno rdeč je tudi del Grčije.Države članice EU so se dogovorile o štirih kategorijah območij tveganja, in sicer: zelena, oranžna, rdeča, temno rdeča.