Novice, ki vlivajo upanje: toliko pozitivnih je bilo v soboto

V soboto je bilo z metodo PCR opravljeno 1852 testov. Od tega je bilo 135 testov pozitivnih (7,3 odstotka), kar je spodbuden podatek, saj je bil v petek delež pozitivnih 9,6-odstoten. S hitrimi testi so v soboto testirali 8656 oseb, podatkov o pozitivnih ni. V državi je po ocenah sledilnika 4317 aktivnih primerov. Sedemdnevno povprečje novih primerov je nekoliko padlo in po podatkih vlade znaša 275.Vlada poroča, da so umrle štiri osebe. 242 oseb se zdravi v bolnišnici, od tega 75 na intenzivni negi.