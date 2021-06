Novi turistični boni: kako in kdaj jih bomo lahko koristili

Z novimi boni že sredi julija?

»Boni všečni, a dragi«



Medtem pa so turistični delavci razočarani nad vsebino interventnega zakona za omilitev posledic epidemije covida 19 za gospodarstvo. Kot so poudarili, so iz njega izključili pomembne ukrepe, ki bi najbolj prizadetim panogam pomagali pri okrevanju po epidemiji, še zlasti pogrešajo enkratni dodatek za turizem. Hkrati si želijo tudi podaljšanje ukrepa subvencioniranja čakanja na delo in mesečnega temeljnega dohodka do konca leta. »Samo direktna pomoč turističnemu gospodarstvu je lahko ekonomična; posredna, kot npr. turistični boni, je lahko množicam všečna, vendar je izjemno draga. Od porabljenih 200 milijonov evrov je prejemnikom v optimističnem scenariju ostalo 15 odstotkov oziroma 30 milijonov evrov, kolikor je ta pomoč na koncu zares znašala,« so poudarili pri Združenju turističnih agencij.

Vlada je včeraj potrdila predlog zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu v vrednosti 243,5 milijona evrov. Velik delež te pogače, kar 192,2 milijona, bo namenjen novim turističnim bonom, ki pa se bodo od lanskih razlikovali po tem, da bomo z njimi lahko koristili tudi številne druge storitve, ne le nastanitev.Kot je povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, so določili 26 različnih dejavnosti s področja turizma, gostinstva, kulture in športa, ki jih bo mogoče plačati z boni. Kot je pojasnil, bo z njimi mogoče plačati večerjo, ob čemer pa bodo ponudniki lahko omejili najnižji znesek, za katerega je mogoče unovčiti bon. Z bonom boste lahko odšli tudi v fitnes ali na koncert.Polnoletne osebe bodo prejele bon v višini 100 evrov, mladoletne pa po 50 evrov. Boni bodo tudi tokrat prenosljivi, veljavni pa bodo do konca leta, z možnostjo podaljšanja do šest mesecev. V zakonu je namreč tudi varovalka, če bi se ponovil lanski scenarij in koriščenje bonov zaradi ostrejših epidemioloških razmer in zapiranja ne bi bilo več mogoče. V tem primeru bo veljavnost bonov daljša. Unovčljivi bodo tudi pri tistih, ki so dejavnosti odprli letos.O tem, kdaj bi lahko začeli veljati novi boni, je Zajc sinoči v oddaji 24 ur zvečer povedal, da morda že sredi julija. Zakon, ki ga je včeraj potrdila vlada, mora sprejeti še državni zbor, za tem pa začne v osmih dneh veljati tudi uredba, ki podrobneje določa način in postopek uporabe bonov.Kako pa bo s kombiniranjem starih in novih bonov? Zajc je na novinarski konferenci povedal, da z novim zakonom v koriščenje lanskih bonov ne posegajo in tudi novi na stare ne vplivajo. »Še vedno je enak postopek, kot je bil, enako se jih uveljavlja. Kar spreminjamo z novim zakonom glede lanskih bonov pa je to, da so unovčljivi tudi pri tistih ponudnikih, ki so novoustanovljeni ali pa so se po zaprtju spet odprli. To doslej ni bilo mogoče, ker so bili lanski boni predvideni za koriščenje le za leto 2020.«