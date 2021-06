Poklukar o nujnih ukrepih, to je danes sprejela vlada

Investicije v zdravstvu

»Danes je prvič po 9. septembru 2020 število pozivnih primerov padlo pod 100, in sicer imamo danes 83 potrjenih primerov. Prav tako je danes prvi dan po 10. oktobru 2020, ko nismo zabeležili nobene smrtne žrtve,« je na popoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju covida-19 uvodoma dejal zdravstveni minister, ki je na današnji seji vlade na Brdu prvič sodeloval, ko ni bila razglašena epidemija. »Zadnje mesece smo krpali luknje s kratkoročnimi ukrepi, ki so bili prvenstveno namenjeni blaženju epidemije. A začasni premor od epidemije od nas terja strateški premislek o stanju in dolgoročnih ukrepih za okrepitev slovenskega zdravstvenega sistema.«Vlada je na Brdu na maratonski seji potrdila kar nekaj zakonov, med drugim predlog novega interventnega zakona za omilitev posledic epidemije covida 19 za gospodarstvo. Ta panogi gostinstva in turizma po navedbah gospodarskega ministraprinaša dodatnih 243 milijonov evrov pomoči. »Nekaj naših predlogov v njem ni, ker mora vlada skrbeti tudi za stabilnost javnih financ. Zato bomo dodatnih 30 milijonov evrov namenili iz evropskih kohezijskih sredstev. Panogi bomo torej skupaj zagotovili skoraj milijardo evrov pomoči,« je na twitterju zapisal Počivalšek.Prav tako je na današnji seji sprejela predlog zakona o investicijah v zdravstvo in predlog zakona o nujnih ukrepih v zdravstvu. Prvi ureja zagotavljanje in porabo skoraj dveh milijonov evrov v zdravstvu do leta 2031, drugi pa določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije covida 19. »Omogočili bomo bolj učinkovito delo v zdravstvu, povečali dostopnost do zdravstvenih storitev in varnost pri uporabi medicinskih pripomočkov,« je na novinarski konferenci dejal Poklukar.Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo predvideva, da bomo v naslednjih 10 letih v zdravstvo vložili 1,9 mrd €. Za zaposlene bo to pomenilo boljše delovno okolje, za bolnike pa še bolj kakovostno obravnavo v modernih prostorih, je še dejal.Vlada je tudi sprejela predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Osnutek zakona, ki so ga pripravili na ministrstvu za zdravje, vlada pa ga je začela obravnavati minuli teden, predvideva uvedbo posebnega prispevka najpozneje do 30. junija 2024. Pravice iz zakona bi se začele izvajati postopno s 1. julijem prihodnje leto. »Kar tretjina starejših od 80 let potrebuje pomoč pri zagotavljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Zato ne preseneča, da področje dolgotrajne oskrbe v gospodarsko razvitih državah zavzema vse vidnejše mesto in temu sledimo tudi v Sloveniji. Vse predlagane rešitve prinašajo višjo transparentnost porabe javnih virov in učinkovit nadzor nad kakovostjo ter varnostjo storitev. Vsak od nas si zasluži dostojno starost in vsak, ki skrbi za starostnika si zasluži, da bi bil za svoje delo dostojno plačan,« je dejal Poklukar.Odbor za obrambo je medtem prižgal zeleno luč predlogu novele zakona o službi v Slovenski vojski (SV), katerega cilj je izboljšanje statusa oz. položaja pripadnikov SV. So pa opozicijski člani odbora opozarjali na obširne pripombe zakonodajnopravne službe k predlogu, da ne bi ta kljub dobremu namenu končal svoje poti na ustavnem sodišču.Vlada je sprejela tudi gradbeni zakon, ki vzpostavlja dodatno pravno podlago za poslovanje v elektronski obliki (eGraditev). Omogočeno bo pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše na lažji in cenejši način. »Predlagani nov Gradbeni zakon uresničuje cilje administrativne razbremenitve in pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja na način uveljavljanja učinkovitega in kvalitetnega izvajanja postopkov ter prilagoditve časovnih okvirjev z vpeljavo elementov digitalizacije,« je na Twitterju zapisala vlada.Med ključnimi rešitvami je ministerizpostavil možnost pridobitve gradbenega dovoljenja v instrukcijskem roku 30 dni v »razmeroma neproblematičnih primerih«, torej če bo imel investitor vso potrebno dokumentacijo in dokazila o pravici graditi ter nihče od stranskih udeležencev gradnji ne bo nasprotoval. »Želimo, da se gradbena dovoljenja izdajajo učinkovito in tam, kjer ni problemov, tudi zelo hitro,« je dejal.