Noro, kaj vse so vozniki počeli na zasneženih cestah: kamere so vse posnele (VIDEO)

»Snežne razmere zahtevajo previdno vožnjo. Eno samo vozilo, ki obtiči v snegu, lahko povzroči daljši zastoj,« so zapisali na Darsu in objavili posnetek več neodgovornih ravnanj voznikov – vožnjo brez ustrezne zimske opreme, vzvratno vožnjo, celo čiščenje avtomobila v predoru.

»Razlog za ponedeljkove zastoje na avtocestah je vsaj 30 zdrsov tovornih vozil zaradi neustrezne opreme, ki so se zgodili med 4.29 in 5.55 zjutraj. Zaradi njih je obstal promet, kar je preprečilo pot tudi plužnim vozilom. Dars ostro obsoja neodgovorne voznike tovornih in osebnih vozil, ki so se na pot odpravili brez ustrezne zimske opreme in kljub večdnevnim napovedim sneženja,« so sporočili z Darsa.