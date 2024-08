Ste videli, kaj so počeli ob nesreči na štajerki? »Firbec je prestopil mejo zdravega razuma« (VIDEO)

Poročali smo že o hudi prometni nesreči na štajerski avtocesti, v kateri se je huje poškodoval voznik tovornega vozila. Nesreča se je zgodila na pospeševalnem pasu za vključitev na avtocesto pri uvozu/izvozu Slovenska Bistrica. V tovorno vozilo je na pasu za vključevanje v smeri Maribora trčil osebni avtomobil. Voznik tovornega vozila je bil pri tem huje telesno poškodovan, njegovo življenje je še vedno ogroženo, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Ob tem pa je Zavod Reševalni pas objavil posnetek, milo rečeno, neodgovornega početja voznikov, ki so obtičali v zastoju. Tako se na njem vidi, kako eden od voznikov prestopi dvojno varovalno ograjo na avtocesti, da bi iz radovednosti videl, kaj se dogaja.

»Ne le dvojne odbojne zaščitne ograde, firbec je prestopil tudi mejo zdravega razuma, to je smrtno nevarno početje... In prepovedano ...«, so ob tem zapisali ob posnetku.