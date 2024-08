Kje je reševalni pas?! Vozila stojijo vsepovprek, reševalna vozila tulijo, si stežka utirajo pot ...

Poleti, ko so ceste veliko bolj obremenjene zaradi potovanja na dopuste, neizbežno prihaja do daljših zastojev. Takrat je nujna vzpostavitev reševalnega pasu, skozi katerega se lahko pomikajo vozila na nujni vožnji - reševalna, policijska in gasilska. A mnogi so z mislimi že na dopustu, zato tudi v kolonah stojijo vsepovprek, na reševalni pas pa pozabijo.

»Reševalni pas se vzpostavlja praktično ob vsakem zastoju na avtocesti ali hitri cesti in je med vozniki dobro sprejeto ravnanje,« je za Slovenske novice povedala Maja Ciperle Adlešič, predstavnica Policije za odnose z javnostmi. Kršitelje, zalotene pri prekršku, seveda kaznujejo.

»V juliju 2024 smo ugotovili 6 kršitev, povezanih z vzpostavitvijo reševalnega pasu,« je še dodala Ciperle Adlešič.

Stojijo vsepovprek

Zavod Reševalni pas že leta ozavešča o pomembnosti reševalnega pasu, kot je moč videti na njihovem Facebookovem profilu, imajo v poletnih mesecih veliko dela.

»Večina uporabnikov je tujcev, mnogo jih še vedno stoji vsepovprek, reševalna vozila tulijo in si stežka utirajo pot, policija se trudi ... Večina transparentov je izginila z nadvozov, napis o varnostni razdalji, ki je sicer seveda pomembna, pa ob hitrosti 10-25 km/h izgublja moč proti pomembnosti reševalnega pasu,« so med drugim zapisali na svojem profilu, ki ga posodabljajo vsakodnevno.

Tudi danes nastajajo kolone

Zastoji so v petek, 2. avgusta, na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Čakali boste tudi na gorenjski avtocesti med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, 4 km. Za Kranjsko Goro je priporočeni izvoz Jesenice vzhod.

Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji, zastoji pa nastajajo tudi na cestah Lucija - Strunjan, Šmarje - Koper in na območju Bleda.