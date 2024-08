Huda prometna nesreča na štajerski avtocesti: voznika odpeljali helikopterjem v UKC Ljubljana (FOTO)

»Štajerska avtocesta je zaradi hujše prometne nesreče zaprta med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Proti Ljubljani je popolna zapora zaradi reševanja oziroma pristanka helikopterja,« so okoli 14. ure sporočili s prometno-informacijskega centra.

Ob 14.40 je bila štajerska avtocesta ponovno odprta, a je nastal daljši 7-kilometrski zastoj.

Zaradi nesreče ostaja zaprt vozni pas ter uvoz Slovenska Bistrica jug.

Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkom Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica sever.

Kaj se je zgodilo?

Mariborski policisti so sporočili, da so bili ob 13.28 obveščeni, da je na avtocesti A-1 iz Celja v smeri Maribora na pospeševalnem pasu za vključitev na avtocesto pri uvozu/izvozu Slovenska Bistrica prišlo do prometne nesreče.

Voznik tovornega vozila je bil za svojim tovornim vozilom, s katerim se je ustavil na pasu za vključevanje. V tistem trenutku je vanj trčil osebni avtomobil.

Voznik je zaradi trčenja huje poškodovan, njegovo življenje pa za zdaj ni ogroženo, so sporočili s PU Maribor.

S kraja prometne nesreče so ga helikopterjem in ekipo nujne medicinske pomoči prepeljal v KC Ljubljana.

Policisti še opravljajo ogled prometne nesreče, zato bomo več informacij podali kasneje.

Zaradi pristanka helikopterja je bila avtocesta za nekaj časa v celoti zaprta, trenutno pa poteka promet v smeri Maribora po enem voznem pasu (prehitevalni pas). Policisti tako na avtocesti in vzporednih cestah izvajajo aktivnosti urejanja prometa.