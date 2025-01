Niso povzročili izumrtja niti ene živalske vrste

V navzočnosti številnih gostov, med katerimi so bili tudi Alojz Kovšca, predsednik Lovske zveze Slovenije (LZS), predstavniki sosednjih in prijateljskih lovskih organizacij, družin in zvez, predstavniki lokalne skupnosti, vinogradniki, kmetje, pokrovitelji, občani in drugi, je 51 članov in članic Lovske družine Gornja Radgona slovesno proslavilo visoko obletnico, 75-letnico obstoja in uspešnega delovanja.

Natalija Bratkovič je polaskala lovski družini.

Za glasbeni program so poskrbeli Prleški rogisti.

Slovesnost v Kulturnem domu Gornja Radgona se je začela s slovensko himno, ki so jo zapeli člani Pevskega društva Prekmurskih lovcev. Ob pestrem kulturnem programu so zbrane poleg starešine lovske družine Milana Kolariča in slavnostnega govornika Kovšce pozdravili številni gostje, podelili so tudi odlikovanja LZS, plakete in priznanja članom LD kakor tudi ostalim uporabnikom skupnega prostora.

51 članov in članic imajo.

Ni samo moška stvar

LD Radgona je pohvalila tudi moderatorka programa Natalija Bratkovič, ki jo poznamo kot voditeljico šova Kmetija: »Prav vaša lovska družina velja za eno bolj dejavnih od vseh 416 na območju Slovenije, ki delujejo v 20 regijskih zvezah. Na leto namreč opravite okrog 1500 ur prostovoljnega in brezplačnega dela v dobro prostoživečih živali in naravnega okolja, zelo aktivni ste v sodelovanju z drugimi lovskimi, tudi pobratenimi društvi, udeležujete se sejmov.«

Še danes veljajo besede, da je lov šola preudarnosti, vztrajnosti in doslednosti.

V LD Radgona, ki jo že štiri mandate vodi Kolarič, je včlanjenih 49 tovarišev lovcev in dve tovarišici lovki. »Zelo mi je všeč, da sta tudi ženski del ekipe, s tem namreč dokazujeta, da lovstvo ni samo moška stvar. Ste pa lovci tudi zelo izvirni. Vsako leto pripravite tradicionalni lov z ženami in trap tekmovanja na strelišču v Hercegovščaku. To pa seveda še ni vse – vsako leto organizirate tudi skupen lov s sosednjo LD Negova in lov s pobrateno družino Dobrna,« jim je še polaskala voditeljica. Za kulturni program so poskrbeli tudi Prleški rogisti in glasbena skupina Tempo.

Razvoj podmladka

»LD Radgona je izredno ponosna na 75 let obstoja in v tem času se je razvijala po smernicah, skrbela za naravo, revitalizacijo in devitalizacijo ter veliko vložila za razvoj podmladka. V današnjih časih, ko skoraj dnevno izumre kakšna živalska vrsta, lovci s premišljenim delovanjem nismo povzročili izumrtja niti ene živalske vrste. S spodbudami in kasneje z lastnim udejstvovanjem smo prispevali k ohranitvi in tudi ponovni naselitvi določenih živalskih vrst. Takšen pristop k sorazmernemu načinu upravljanja z naravo, predvsem z divjadjo, je po mojem prepričanju edini, da prepustimo zdravo divjad in naravo zanamcem. Mlade lahko pritegnemo v lovske vrste z dobrimi zgledi in dejanji, to pa lahko ustvarimo, če je v družini veliko prijateljstva in srečanj. Še danes veljajo besede, da je lov šola preudarnosti, vztrajnosti in doslednosti. Te besede je treba razumeti, predvsem pa jim slediti,« je povedal Kolarič.

Podelili so številna priznanja in zahvale.

Poklepetali so tudi ob hrani in pijači.

LD Radgona ima ogromno podpornikov, kar je seveda še en lep dosežek, zato so podelili številna priznanja in zahvale, tudi zlati znak LZS, ki sta ga prejela Ivo Mijošek in Boštjan Novak. Red za zasluge – bronasti znak so podelili Marjanu Miru in Anici Korošec, zlati znak 1. stopnje, kar je najvišje priznanje, pa si je prislužil nekdanji predsednik in zdaj častni član LD Franc Strniša. Ob jubileju jim je čestitala županja, poklonil se jim je tudi predsednik LZS. Vsi skupaj so nazdravili na naslednjih 75 let in se ob dobrotah prijetno družili še v dolgem večeru, ki ga je popestrila Jubilejna fanfara Prleških rogistov.