Nihče ne bo manjkal: v Parizu tudi politična elita in vrhunska Ana Roš

V petek se v Parizu začenjajo 33. poletne igre moderne dobe. Barve Slovenije bo zastopala doslej najštevilnejša, kar 197-članska odprava, ki šteje 90 športnikov in športnic. Poleg izjemne športne reprezentance pa se bo Slovenija predstavila tudi z največjo izvedbo Slovenske hiše, so sporočili iz olimpijskega komiteja.

»Cilj Slovenske hiše je ustvariti navdihujoče okolje, kjer se bodo lahko gostje in obiskovalci poglobili v raznolikost naše dežele, spoznali njeno bogato kulturno dediščino, se navdušili nad športnimi dosežki naših olimpijcev ter odkrili gospodarsko dinamiko in turistični potencial,« so navedli pri krovni slovenski olimpijski organizaciji.

V Parizu tudi Golob, Pirc Musarjeva in Roševa

Slovenska turistična organizacija(STO) bo v Slovenski hiši izvedla dva dogodka. 29. julija bo potekala turistična delavnica s predstavitvijo Slovenije kot trajnostne turistične destinacije in dvostranskimi sestanki med francoskimi potovalnimi agenti in slovenskimi turističnimi ponudniki. 10. avgusta bo organizirana predstavitev Slovenije tujim medijem, gostja večera pa bo vrhunska kuharska mojstrica Ana Roš.

Ana Roš. FOTO: Jure Eržen/delo

V Pariz bodo leteli tudi premier Robert Golob in še štirje ministri iz njegovega kabineta, so poročali v Delu.

V Francijo bo odšla tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se bo ob robu iger srečala še s slovaškim in portugalskim predsednikom, Petrom Pellegrinijem in Marcelom Rebelom de Souso.

Predsednica tako v četrtek odhaja na štiridnevni obisk v Pariz na povabilo predsednika Francije Emmanuela Macrona, predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasa Bacha in Olimpijskega komiteja Slovenije.

Prvi dan obiska v četrtek se bo udeležila mednarodnega vrha o športu in trajnostnem razvoju, ki ga gosti francoski predsednik, ter večernega srečanja voditeljev držav, ki ga gosti predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja.

V petek pa se bosta še pred uradnim odprtjem OI predsednica in njen mož Aleš Musar udeležila sprejema, ki ga gosti Macron. Zvečer bo sledilo slavnostno odprtje iger.