Olimpijske igre v Parizu: Takšna je olimpijska vas

V severnem delu Pariza, v predmestju Saint-Denis, so zgradili olimpijsko in paraolimpijsko vas. Medtem ko bo ta med igrami služila sodelujočim, pa naj bi jo po zaključku spremenili v objekte za lokalno skupnost. Olimpijsko vas sestavlja 82 stavb, ki bodo po zaključku olimpijskih iger namenjene pisarnam za približno šest tisoč delavcev in stanovanjem za prav toliko ljudi.

