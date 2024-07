Posnetek, ki zaledeni kri v žilah: »Po ulicah Pariza bodo tekle reke krvi« (VIDEO)

Le tri dni pred uradnim odprtjem olimpijskih iger v Parizu se je pojavila grožnja, ki zaledeni kri v žilah.

Po družbenih omrežjih je začel krožiti posnetek zamaskiranega moškega, ki grozi Francozom in predsedniku Emmanuelu Macronu v arabščini: »V imenu Boga se naš boj proti sionističnemu režimu nadaljuje. Francozom in predsedniku Macronu pravimo: podprli ste sionistični režim v njihovi zločinski vojni proti Palestincem. Oskrbeli ste jih z orožjem. Pomagal si jim ubiti naše brate in sestre ter naše otroke. Na olimpijske igre ste povabili sioniste. Plačali boste za to. Po pariških ulicah bodo tekle reke krvi. Ta dan prihaja,« pravi moški, ki na koncu dvigne dvige lažno odrezano glavo.

Čeprav so mnogi ob tem pomislili na palestinski Hamas, ni jasnih dokazov, da je to res njihovo sporočilo.

Močno varovani izraelski športniki

Francoska policija ob tem ne želi ničesar prepustiti naključju, za izraelsko delegacijo, ki je prispela v Pariz, so pripravili visoke varnostne ukrepe. Med bivanjem na igrah bodo imeli 24-urno varovanje, ves čas jih bodo spremljali izraelski agenti.

Iran poziva k prepovedi sodelovanja Izraela na OI

Iran je danes obsodil »sprejem in zaščito« izraelskih športnikov na olimpijskih igrah v Parizu ter ob tem zahteval, da se jim prepove nastop na igrah zaradi izraelskega ravnanja v vojni v Gazi. Izključitev Izraela s 33. olimpijskih iger zahteva tudi Palestina. »Napovedana sprejem in zaščita delegacije apartheidskega terorističnega sionističnega režima dajeta legitimnost morilcem otrok. Zaradi vojne proti nedolžnim ljudem v Gazi si ne zaslužijo biti del pariških olimpijskih iger,« je sporočilo iranskega zunanjega ministrstva.