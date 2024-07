Velika vrnitev Celine Dion? Nastopila naj bi na otvoritvi olimpijskih iger (FOTO)

V petek bodo v Parizu slavnostno začeli letošnje olimpijske igre. Na otvoritvi naj bi poročanju Variety nastopila tudi Celine Dion, pevka, ki je zaradi težav z zdravjem morala odpovedati zadnjo turnejo. Dionova naj bi v Pariz prispela v ponedeljek in se nastanila v hotelu Royal Monceau v bližini Champs-Elysee.

To pa ni edina zvezdnica, ki je nastanjena v tem hotelu. Poleg Dionove naj bi bila v tem hotelu tudi Lady Gaga, ki bo prav tako nastopila na otvoritvi.

Celine Dion v Parizu FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Nastop Dionove naj bi napovedoval njeno vrnitev na velike odre. »Odločila sem se, da bom nastopila s celim telesom in dušo, od glave do pet,« je dejala in dodala, da ji bo pri tem pomagala celotna zdravniška ekipa. »Želim biti najboljša kar lahko. Moj cilj je, da ponovno vidim Eiffelov stolp,« je nedavno dejala za Vogue France

Za divo ne bo to prvi nastop na olimpijskih igrah. Leta 1996 je nastopila v Atlanti in odpela The Power of Dream.

Poleg pevk, naj bi bil med nosilci bakle v petek tudi Snoop Dog. Raper naj bi jo nesel po ulicah Saint-Denisa. Pridružila naj bi se mu še francoska igralka Laetitia Casta, francoski raper MC Solaar in upokojeni ukrajinski športnik Sergej Bubka.