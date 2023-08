Nič več samo v Ameriki, tornado lahko divja tudi pri nas: tako moramo pravilno reagirati

Videli smo jih v filmih, vremenskih poročilih in novicah iz Amerike, a zdaj so realnost tudi pri nas v Sloveniji. Tornadi - vrteča se cev zraka, ki nastane iz nevihte in se dotakne tal, so zelo nevarni. S svojo močjo podirajo zgradbe, ruvajo drevesa, premikajo vozila in uničujejo vse na svoji poti.

Največkrat jih spremljajo močni nalivi, strele, hudourniške poplave in toča. Pogosto se oblikujejo iz močnih nevihtnih oblakov, imenovanih supercelice. To so veliki, vrtinčasti nevihtni oblaki, ki nastanejo, ko so atmosferski pogoji ugodni za razvoj močnih neviht. Ko se veter na različnih višinah premika z različnimi hitrostmi ali v različnih smereh (pojav, znan kot veter v striženju), lahko to povzroči vrtenje zraka znotraj oblaka.

Širok vrtinec

In prav to se je zgodilo v torek 1. avgusta v Ilirski Bistrici malo po 20. uri zvečer. Na postaji Koseze pri Ilirski Bistrici je ARSO izmeril sunek vetra 107 km/h. Portal neurje.si je zapisal »Nad Ilirsko Bistrico se je razvil tornado, ki še ni oklasificiran, verjetno pa je šlo za F0/F1 s hitrosti nad 100 km/h.«

ARSO je poročal, da se iz posnetka vidi razmeroma širok vrtinec, znotraj katerega so prisotni tudi zelo močni, a majhni vrtinci. Je pa na srečo tornado nad Ilirsko Bistrico trajal le nekaj minut.

Občasno se tornado pojavi tudi v Sloveniji. Zadnji dokumentirani tornado, ki je pri nas naredil precej škode, je najbolj prizadel vas Hotedršica na Notranjskem, 23. avgusta 1986. Nastal je na območju Javornika nad Hotedršico in potoval vse do Ljubljanskega barja. Za seboj je pustil 34 km dolgo in od 100 do 300 m široko sled opustošenja. Veter v samem vrtincu naj bi dosegal hitrosti do 216 do 360 km/h, vrtinec pa naj bi potoval s hitrostjo med 32 in 58 km/h.

Kako ravnati, ko nas zajame tornado?

Prvo pravilo je, da nas ne sme zajeti panika, saj bomo le tako lahko razmišljali preudarno in razsodno ukrepali. Nikakor ni pametno zapuščati objektov, saj zaradi močnega vetra po zraku letijo različni predmeti, ki nas lahko poškodujejo. Največ poškodb s tragičnim koncem povzročijo prav predmeti, ki jih veter z veliko hitrostjo prenaša po zraku.

V hiši s kletjo: Izogibajte se oknom. Pojdite v klet in pod kakšno trdno zaščito (težka miza ali delovna miza) ali pa se pokrijte z žimnico ali spalno vrečo. Vedite, kje na nadstropju ležijo zelo težki predmeti (klavirji, hladilniki, vodne postelje itd.) in ne hodite podnje. Lahko padejo skozi oslabljena tla in vas zmečkajo. Zaščita glave, kot je čelada, lahko poveča tudi preživetje.

V hiši brez kleti, študentskem domu ali stanovanju: Izogibajte se oknom. Pojdite v najnižje nadstropje, majhno osrednjo sobo (kot je kopalnica ali omara), pod stopniščem ali v notranji hodnik brez oken. Počepnite čim nižje proti tlom, obrnjeni navzdol; in pokrijte glavo z rokami. Tudi v notranji sobi se morate pokriti s kakšno debelo oblogo (vzmetnica, odeje itd.), da se zaščitite pred padajočim drobirjem in kosi strehe ali stropa. Čelada lahko ponudi nekaj zaščite pred poškodbami glave.

V poslovni stavbi, bolnišnici, domu za ostarele ali nebotičniku: Pojdite neposredno v zaprt prostor brez oken v središču stavbe, stran od stekla in v najnižje možno nadstropje. Nato se spustite in pokrijte glavo. Notranja stopnišča so običajno dobra mesta za zatočišče, in če ni gneče, vam omogočajo, da hitro pridete na nižji nivo. Izogibajte se dvigalom; lahko bi bili ujeti vanje, če bi izgubili napajanje.

V šoli: Sledite navodilom osebja. Pojdite v notranjo dvorano ali sobo brez oken mirno, kot vam je povedano. Počepnite nizko, glavo navzdol in z rokami zaščitite zadnji del glave. Izogibajte se oknom in velikim odprtim prostorom, kot so telovadnice in dvorane.

V avtomobilu ali tovornjaku: Vozila so v tornadu izjemno tvegana. Ni varne možnosti, ko vas tornado ujame v avtu. Če je tornado viden, daleč in je promet redek, se boste morda lahko umaknili z njegove poti tako, da se premaknete pravokotno na tornado. Poiščite zatočišče v trdni zgradbi ali pod zemljo, če je mogoče. Če vas ujame močan veter ali leteči predmeti, parkirajte avto kar se da hitro in varno izven prometnih pasov. Ostanite v avtu s pripetim varnostnim pasom. Spustite glavo pod okna; pokrijte glavo z rokami in po možnosti z odejo, plaščem ali drugo blazino. Če se lahko varno spustite opazno nižje od ravnine vozišča, zapustite avto in se ulezite na tem območju ter pokrijte glavo z rokami. Izogibajte se iskanju zavetja pod mostovi, ki lahko povzročijo smrtonosne nevarnosti v prometu, hkrati pa nudijo malo zaščite pred letečimi predmeti.

Na prostem: Če je mogoče, poiščite zavetje v zidani zgradbi. Če ne, se ulezite z obrazom navzdol na nizko podlago in zaščitite zadnji del glave z rokami. Pojdite čim dlje od dreves in avtomobilov.

V nakupovalnem središču ali veliki trgovini: Brez panike. Pazi na druge. Čim hitreje se premaknite v notranje toaletne prostore ali drug majhen zaprt prostor, stran od oken.

Po tornadu ...

Izogibajte se daljnovodom in lužam z žicami v njih; morda še vedno prenašajo elektriko. Pazite na korake, da se izognete razbitemu steklu, žebljem in drugim ostrim predmetom. Izogibajte se močno poškodovanim hišam ali zgradbam; kadarkoli se lahko zrušijo. Ne uporabljajte vžigalic ali vžigalnikov, če v bližini puščajo cevi za zemeljski plin ali rezervoarji za gorivo. Ostanite mirni in pozorni ter poslušajte informacije in navodila ekip za nujne primere ali lokalnih uradnikov.

Moč tornadov v ZDA ocenjujejo po hitrosti vetra in po nastali škodi. Lestvico tornadov je prvi izdelal meteorolog Fujita leta 1960 in jo imenujemo Fujitova lestvica ali F-lestvica. Moč tornada ni nujno pogojena z njegovo velikostjo. Tudi majhni tornadi lahko v sebi razvijejo veliko moč, za velike tornade pa ni nujno, da so tako uničujoči. Močnih tornadov (F4 in F5) je zelo malo, vendar pa ti povzročijo večino materialne škode in tudi smrtnih žrtev, poroča neurje.si.

