Nič novega na cestah: poglejte, katero pot je pametno ubrati

Obrežje. FOTO: Darsova Cestna Kamera

Čakalne dobe ob 15.40 FOTO: Dars

Imate zgodbo za nas? Pišite nam!

Petek je dan, ko se v poletnem času množice odpravljajo proti morju, pa naj si bo na slovensko ali hrvaško obalo. Na primorski avtocesti okoli 15.30 ni bilo posebnih obvestil o zastojih, zato pa je treba kar nekoliko potrpeti za vstop na Hrvaško.Tako poročajo o čakalnih dobah na mejnih prehodih Bistrica ob Sotli, Dragonja Metlika, Sečovlje (okoli 30 minut), do ene ure pa na Gruškovju, pri Rupi in na Obrežju. Dve uri je čakalna doba na mejnih prehodih Starod, Jelšane in Petrina.Gneča je tudi na ljubljanski obvoznici, bolj ali manj na vseh krakih poročajo o nekajkilometrskih kolonah.Preden se odpravite na pot, preverite, ali je mogoče ubrati drugo pot in izbrati kakšen manjši mejni prehod s Hrvaško.