Nič kaj spodbudna napoved za leto 2021

V torek je bilo v Sloveniji po podatkih zavoda za zaposlovanje 85.846 brezposelnih oseb. Število se vsaj od 9. decembra, ko so trenutno javno dostopno podatki o brezposelnosti po dnevih, vsak dan povečuje. To pomeni, da niti en dan ni bil odliv brezposelnih večji od priliva.



Na zavodu za zaposlovanje so nam pojasnili, da se decembra brezposelnost običajno poveča, zato je njena rast pričakovana: »Glavni razlog so izteki zaposlitev za določen čas in manj novega zaposlovanja ob koncu leta. Poleg tega v letošnjem letu zaradi negotovih razmer, ki jih je povzroča kriza zaradi bolezni Covid-19, na Zavodu beležimo več prijav presežnih delavcev.«



Nič kaj optimistične napovedi pa niso za bližnjo prihodnost: »Ocenjujemo, da se bo v naslednjih dneh brezposelnost še zvišala, rast brezposelnosti pričakujemo tudi v letu 2021, vendar počasnejšo kot v 2020; decembra 2021 naj bi bilo brezposelnih okrog 8 odstotkov več kot v decembru 2020.« Če je danes 85.846 brezposelnih, jih lahko čez eno leto pričakujemo nekaj manj kot 93 tisoč.