Nevesta Anica s plesom zasenčila svate

Zavidljiv jubilej skupnega življenja, zlato poroko, sta v družbi svojcev, sorodnikov, sosedov in prijateljev praznovala Anica in Jože Ješovnik iz Podgrada pri Gornji Radgoni.

Slavljenca in svatje pred farno cerkvijo FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Kakšnih 60 svatov, med njimi pet otrok in deset vnukov, se je najprej udeležilo cerkvenega obreda v radgonski farni cerkvi sv. Petra, ki ga je pred pričama Marjanom Vrbnjakom (Jožefov svak) in Marico Vogalin (Aničina sestra) vodil domači župnik Franc Hozjan. Slednji se je slavljencema zahvalil, da sta otroke učila krščanskih navad. Obred je spremljal tudi cerkveni zbor, v katerem je s kitaro nastopila vnukinja slavljencev Alida Ješovnik.

Pozneje so se vsi skupaj veselili vse do nedeljskih jutranjih ur na Turistični kmetiji Hari v Spodnji Ščavnici, kjer je ob odlični domači kapljici in kulinariki za veselo razpoloženje skrbel Duo M iz Galušaka.

5 otrok imata in deset vnukov.

Ob tem smo izvedeli, da bi zlatoporočenca svoj jubilej morala praznovati konec aprila, a je Anica imela operativni poseg in pozneje terapije. Ker si je želela čim več plesati na svoji zlati obletnici, so slavje preložili in zdaj se je res naplesala. Oba sta nam povedala, da ju je ljubezen povezala že pred dobrega pol stoletja, da ju veže tudi danes in da bo tako do konca njunih dni.