Neverjetno početje na naših avtocestah: poglejte, kje je otrok opravljal potrebo (FOTO)

Kot že ves teden opozarjamo, bo ta konec tedna eden najbolj prometno obremenjenih v tem letu. Kot da čakanje voznikov v dolgih kolonah vozil ni dovolj neprijetno, nekateri s svojim nespametnim početjem na avtocestah tvegajo svoje življenje. In celo življenje svojih otrok.

Zavod Reševalni pas, ki ljudi ozavešča o nujnosti vzpostavitve reševalnega pasu v takšnih primerih, je na družbenih omrežjih objavil fotografijo, ki je mnoge pustila brez besed. Voznik mercedesa je ustavil na zaviralnem pasu oziroma na izvozu, da je lahko njegov otrok tik ob cesti opravil potrebo. In to kljub temu, da bi lahko čez 100 metrov zapeljal na izvoz in nekje varno ustavil.

Večino tragedij zakrivi človek

V Reševalnem pasu opozarjajo, da ravno na tem odseku vsakodnevno prihaja do trčenj. »Dokler ne bomo razumeli, da je izstopanje iz vozil smrtno nevarno, bo po naših cestah tudi zaradi tega tekla kri. Žal, a večino tragedij zakrivi človek,« so poudarili in dodali: »Neumna ravnanja imajo lahko tragične posledice.«