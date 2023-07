Neurje ni prizaneslo bolnici Franja: več objektov je povsem uničenih

V neurjih, ki so v četrtek pustošila po državi, je bila poškodovana tudi partizanska bolnica Franja. Po prvih podatkih je več objektov povsem uničenih. Muzejski delavci še pregledujejo ruševine.

Na družbenih omrežjih je že mogoče videti fotografije podrtega drevja med objekti in razbrati, da je odneslo nekaj objektov. Obseg poškodb in oceno škode smo hoteli preveriti v muzeju, a so se zavili v molk. Vse, kar smo od njih izvedeli, je, da bo direktor muzeja Idrija Miha Kosmač, ki je upravljavec Partizanske bolnice Franje, čez dan podal izjavo, prej pa ne želi govoriti o tem.

Večji del dostopnih poti povsem uničenih

Zaradi noči in nevarnosti za ljudi so se delavci Mestnega muzeja Idrija v Franjo odpravili šele danes zjutraj. Menda je večji del dostopnih poti povsem uničenih. Podivjana voda je odnesla vse z gramozom nasute poti ob strugi potoka Čerenščica, tako da je na nekaterih delih prehod zelo otežen. Uničenih je tudi več metrov varovalnih ograj, ki so bile nameščene po zadnji povodnji leta 2007, piše portal Idrija.com.

Odneslo je več objektov, med njimi rentgen ter še vsaj dve drugi baraki. Tudi inventar v barakah je menda uničen.

Na Ministrstvu za kulturo so potrdili, da so včeraj prejeli prve informacije o ogroženosti spomenika in nedostopnosti spomeniškega območja. Sporočajo, da so se zjutraj do Franje s pomočjo lokalne civilne zaščite in gasilcev prebili sodelavci Mestnega muzeja Idrija. Po prvih informacijah so v celoti uničene tri barake, še tri so delno poškodovane, uničena sta dostop do vhodnega objekta in električna napeljava. »Takoj, ko bo zagotovljen varen prehod, se bodo ekipi na terenu pridružili sodelavci Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer smo že aktivirali ekipe za popis škode in pripravo interventnih ukrepov,« še dodajajo.