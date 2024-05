V 10 letih darovali 1000 litrov krvi (FOTO)

Na Bučki, vasi, le lučaj od Škocjana, ki se ga je prijelo ime pušeljc Dolenjske, je bilo okoli nove hiše, kjer živi šest sončkov, živahno kot v panju. Brneli sta dve kosilnici, nekdanja gostilna, ki že leta sameva, je končno dobivala bolj urejeno podobo, dekleta so sadila rože v korita, spet druga so pripravljala meliso za sušenje ... Ja, bil je tak poseben dan, ko so sončke v okviru Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva obiskali Krkini prostovoljci.

Varovanci varstveno-bivalnega objekta so se res veselili tega obiska in skupne akcije, tako da je njihov dom prekipeval od pozitivne energije in je bil dokaz, koliko je mogoče storiti z dobro voljo in skupnimi močmi. »Prav na vseh enajstih tednih humanosti sem bil, vedno sem tam, kjer je treba fizično delati. Tako sem že sekal drva, kosil, pospravljal. Danes tukaj kosim z laksarco po brežini, saj to delo ni primerno za nekoga, ki ga ni vešč. Gremo pa večkrat pomagat starejšim tudi med letom in res je dober občutek, ko nekomu z nečim tako malim polepšaš dan in mu olajšaš življenje. Sicer pa nikoli ne vemo, kdaj bomo sami ali kdo od naših bližnjih potrebovali pomoč,« je dejal krkaš Emil Rifelj, ki se je tako kot njegov sodelavec Primož Gregorčič v družbi sončkov počutil odlično.

Meliso je bilo treba potrgati in pripraviti za sušenje. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Na Bučki je bilo delavno. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Prave prijateljske vezi smo stkali v tem dopoldnevu,« je bil zadovoljen Primož, tudi podporni član Društva Sonček, zato ni veliko razmišljal, kateri skupini Krkinih prostovoljcev bi se pridružil. Tudi on se je lotil košnje, le da s samohodko. Da so bili pri delu še bolj učinkoviti, so se stanovalcem pridružili uporabniki VDC Sonček Novo mesto in zaposleni v Sončku ter domači gasilci PGD Bučka. Tudi to je dokaz, da se je bivalna enota sončkov odlično vklopila v to okolje.

Šest uporabnikov vsak dan hodi vsak k svojim delovnim obveznostim, po službi pa se vsi vrnejo na Bučko. Tu družno pripravijo kosilo, pospravijo, se peš odpravijo do cerkve na Stopnem … Ob popoldnevih, ponoči in čez vikend je z njimi varuhinja, ki pa pri njih ni zato, da bi delala zanje, pač pa, kot pravi Violeta Suhadolnik, koordinatorica aktivnosti na Bučki, jih le uči in usmerja ter je njihova podpora.

V Krkinem tednu v 10 letih več kot 10.000 krkašev. Samo v Sloveniji zbrali 32 ton oblačil, hrane, igrač ... Krkaši so se družili v 37 domovih starejših.

Objem pove vse! FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Po besedah direktorja Zveze Sonček Iztoka Suhadolnika tu, na Bučki, živijo osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju, dva od šestih komunicirata z nadomestno komunikacijo, saj ne govorita, poslušata in razumeta pa. »Takšni stanovalci potrebujejo veliko podpore, a pomembno je, da jih pripravimo na čim bolj samostojno življenje, sicer bomo institucionalni sistem prenesli v stanovanjske skupine, kar bi pomenilo, da nismo naredili nič. Zveza Sonček ima po državi pet hiš in pet stanovanj s skupaj 58 stanovalci,« je dodal Suhadolnik. In druženje s Krkinimi prostovoljci jim pomeni ogromno, učijo pa se drug od drugega. Stanovalci te skupnosti na Bučki se zdaj veselijo novega cilja: radi bi uredili starejšo hišo ob njihovem domu, v kateri bi bil lahko medgeneracijski center, nova priložnost za učenje in druženje s krajani.

Krkaši v številnih domovih in ustanovah

A sončki so le eni od mnogih, ki so v Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva deležni pozornosti in pomoči sočloveka. V kar 20 slovenskih domovih starejših občanov so se krkaši družili s stanovalci, jim pomagali pri vsakodnevnih opravilih ter zanje pripravili različne delavnice in kulturni program. Prav tako so obiskali otroke šol s prilagojenim programom, varovance in uporabnike varstveno-delovnih centrov ter drugih zavodov. Krkaši ves teden zbirajo oblačila, obutev in druge potrebščine, ki jih bodo predali Rdečemu križu in Karitasu, prav tako zbirajo hrano za živali, darujejo kri …

11. Krkino prireditev so že izpeljali.

Krkaš Emil Rifelj je bil znova v akciji, tokrat s kosilnico. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

In tako dokazujejo, da je za dobrodelnost potrebno le veliko in odprto srce, hkrati pa z zgledom tudi v širšem okolju spodbujajo solidarnost in prostovoljstvo. »To je teden nesebičnega dajanja in hvaležnega prejemanja. Prostovoljke in prostovoljci ljudem prinašamo pozitivno energijo, povezujemo različne generacije, predvsem pa se nam vsako leto znova potrdi, da so v teh hitrih časih, ko zaradi številnih obveznosti vse prepogosto drvimo drug mimo drugega, za veselje in zadovoljstvo včasih dovolj že nasmeh, odprto srce in topla beseda,« je dejala Teja Lesjak iz službe za odnose z javnostmi v Krki. Letos, ko je za Krko posebno, jubilejno leto, saj praznuje 70-letnico obstoja, različne dobrodelne dejavnosti potekajo kar v 21 državah.

V tednu družbenoodgovornih dejanj vsako leto sodeluje več krkašev, v 10 letih jih je bilo skupaj že več kot 10.000. »Vsem je skupno zavedanje, da s sodelovanjem ne le spodbujamo drug drugega k pomoči sočloveku, ampak predvsem krepimo zavest, da moramo ljudem v stiski pomagati. Pa ne le v dobrodelnem tednu, ampak vse leto,« je še dodala Lesjakova.

Tačke pomagačke so se ustavile v novomeški enoti Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Zaplešimo skupaj – na OŠ Dragotina Ketteja v Novem mestu. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

To je teden nesebičnega dajanja in hvaležnega prejemanja.

V enem desetletju so krkaši samo v Sloveniji zbrali skoraj 32 ton oblačil, hrane, knjig, igrač, higienskih in drugih pripomočkov za Rdeči križ in Karitas. Darovali so 1075 litrov krvi, na Rdečem križu in Karitasu pripravili 8295 prehrambnih paketov, zbrali so tudi 3,9 tone hrane za male živali. Družili so se v 37 domovih starejših občanov in z varovanci 12 institucij in društev ter osnovnih šol za učence s posebnim programom. V Krki vedno ob koncu tedna humanosti tradicionalno pripravijo dan odprtih vrat, na katerem so doslej gostili skoraj 21.000 obiskovalcev.

Lani so se učenci pomerili v športnih aktivnostih, letos so plesali. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Med krkaši in učenci novomeške šole s prilagojenim programom so se hitro stkale prijateljske vezi. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Varovancem domov za starejše veliko pomeni druženje. Ta fotografija je bila posneta v Ljubljani, na sliki pa varovanci Doma upokojencev Ljubljana Center – enota Tabor. FOTO: Krka

Skupinska po plesni delavnici na OŠ Dragotina Ketteja v Novem mestu, ki so jo krkaši pripravili s Plesnim centrom Dolenjske. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Krkini prostovoljci so skupaj s člani Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja ustvarjali na delavnici. FOTO: Krka