Neuradno: večina sodnikov za zadržanje novele Zakona o RTV Slovenija

Ustavno sodišče je na današnji seji imelo znova na mizi pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) s predlogom za začasno zadržanje, ki jo je vložilo več vodilnih na zavodu s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem.

Po neuradnih informacijah Dela pa naj bi večina sodnikov podprla zadržanje novele zakona. To naj bi podprlo pet sodnikov, trije pa naj bi bili proti. Po neuradnih informacijah so glas v podporo zadržanju izvajanja zakona dali predsednik sodišča Matej Acceto, Marko Šorli, Klemen Jaklič, Rajko Knez in Rok Svetlič. Proti zadržanju pa so bile sodnice Špelca Mežnar, Katja Šugman Stubbs in Neža Kogovšek Šalamon.

To pomeni, da bosta tako vršilca dolžnosti generalni direktor Andrej Grah Whatmough in direktor televizije Uroš Urbanija, še naprej pa bo svoje delo opravljala tudi zdajšnja sestava programskega sveta.

Na RTVS nadaljujejo zaposlovanje na nezasedenih uredniških mestih

Medtem pa na RTVS nadaljujejo zaposlovanje na nezasedenih uredniških mestih. Tako bo položaj odgovornega urednika informativnega programa drugega televizijskega programa v ponedeljek prevzel Rajko Gerič, ki je na televiziji že delal.

Dodajmo še, da je TVS lansko leto zaključila pozitivno, kar se je po besedah v. d. generalnega direktorja Whatmougha zgodilo prvič po šestih letih. Na pozitivno poslovanje so vplivali znižanje stroškov dela in prihodki iz tržnih dejavnosti, med negativnimi dejavniki pa sta nespremenjena višina rtv-prispevka in podražitev energentov.