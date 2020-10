Neuradno: Kacinove napovedi so se uresničile, novih okužb čez 300

Število dnevnih primerov. FOTO: S. N.



Verjetno okuženih najmanj 6000 ljudi

Po pisanju MMC je v torek število na novo zaznanih okužb poskočilo in je prvič preseglo 300. Po neuradnih podatkih so v torek okužbo potrdili pri 356 ljudeh. Koliko testov so opravili, še ni znano.V Sloveniji so doslej rekordno število okužb odkrili 1. oktobra, in sicer 239, opravili pa so (nerekordnih) 3281 testov. V ponedeljek so opravili 2509 testov na novi koronavirus in pri tem potrdili 189 okužb. V bolnišnicah zdravijo 111 bolnikov s covidom 19, med njimi jih 20 potrebuje intenzivno nego. Trije bolniki so v ponedeljek umrli.Okužbe s koronavirusom se širijo v lokalnih skupnostih po celotnem območju Slovenije, pri čemer je pričakovano, da je največ okužb v osrednjeslovenski regiji, kamor ljudje prihajajo delat in študirat, ter v celjski in mariborski.V Sloveniji je trenutno aktivnih 2206 okužb z virusom, po nekaterih ocenah pa je okuženih še tri- do štirikrat več Slovencev. Vodja svetovalne skupineje dejala, da so med prvim valom ocenjevali, da je okuženih približno petkrat več, sedaj, ko je testiranje nekoliko drugačno, »ko odgrnemo večji del ledene gore«, pa je faktor množenja tri, kar pomeni, da je pri nas verjetno okuženih 6000 ali pa še več ljudi.Vlada bi že v četrtek lahko sprejela še strožje ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Upravniki večstanovanjskih stavb morajo od danes poskrbeti za namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok. Med ukrepi drugega svežnja so tudi omejitev prireditev (odslej brez zakusk) ter prepoved obiskov v domovih za ostarele in bolnišnicah.