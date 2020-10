Dramatična napoved Kacina: Številke bodo tako zaskrbljujoče, da …

Kaj nas čaka v primeru nadaljnjega slabšanja epidemiološke slike. FOTO: Zajem zaslona

Verjetno okuženih najmanj šest tisoč ljudi

Torkove številke o v ponedeljek potrjenih okuženih niso napovedale nič dobrega ; okužbo z novim koronavirusom so potrdili pri 189 osebah, medtem ko je bilo prejšnji ponedeljek pozitivnih 99 testov. Še precej slabši naj bi bilo torkovi rezultati, ki bodo uradno znani danes, predvidoma okoli 10. ure. Vladni govorec za covid-19je v sinočnjih Odmevih na RTV Slovenija napovedal, da nas čaka rekorden dan po število potrjenih okužb. Doslej so rekordno število okužb odkrili 1. oktobra in sicer 239.»Dogajanje spremljamo iz dneva v dan, iz ure v uro. Lahko rečem, da bo jutri postavljen nov rekord. Sedanji rekord bo močno presežen. Te številke bodo tako zaskrbljujoče, da bo vsakdo razumel, da če od jutri dalje ne začnemo ravnati drugače, bodo (bolnišnične, op. A.) postelje zasedene bistveno prej, kot je rekel predsednik vlade«, je opozoril Kacin, ki je predstavljal, kakšni ukrepi nas lahko čakajo v prihodnje glede na epidemiološko stanje. Načrt je sicer nekaj ur predstavil premier. Kacin je poudaril, da bi strožje ukrepe vlada ob močnem poslabšanju epidemiološke slike sprejela že ta teden.Preberite tudi:Števila okužb Kacin ni razkril, saj rezultati še niso bili popolni, sprejemajo jih namreč vse do polnoči. Dodal je, da se bo za zdaj življenje najbolj spremenilo v lokalih, kjer bodo razdalje med mizami večje, za pultom pa stranke ne bodo več postregli. Prav tako po prireditvah ne bo več zakusk. V javnih prostorih bo nadzor nad tem, koliko ljudi bo smelo v prostor in kako daleč narazen bodo stali.Vodja vladne svetovalne skupineje priznala, da nas je drugi val epidemije nekoliko presenetil: »Razmišljanje vsepovsod je bilo, da bomo uspeli prvi val omejiti z intenzivnimi ukrepi, nato pa bomo imeli znanje in izkušnje, kako živeti z virusom; spremenili bomo navade in ustavili prenašanje virusa. A tako kot pogosto, je narava hitrejša od spreminjanja človekovih navad. Ideja, da bomo z lahkoto normalno živeli z virusom, je videti vedno bolj odmaknjena.«V Sloveniji je trenutno aktivnih 2.206 okužb z virusom, po nekaterih ocenah pa je okuženih še tri- do štirikrat več Slovencev. Beovićeva je pojasnila, da so med prvim valom ocenjevali, da je okuženih približno petkrat več, sedaj, ko je testiranje nekoliko drugačno, »ko odgrnemo večji del ledene gore«, kot se je izrazila Beovićeva, pa je faktor množenja tri, kar pomeni, da je pri nas verjetno okuženih šest- ali pa še več tisoč ljudi.Poleg ukrepov, ki jih poudarjajo že ves čas – umivanje rok, maske, razkuževanje, socialna distanca -, je Beovićeva izpostavila zračenje prostorov, saj se v zatohlih prostorih kapljice, v katerih se prenaša virus, lahko širijo na več ljudi.