V veljavi novi vladni odlok

Od četrtka omejitev zbiranja

Upravniki večstanovanjskih stavb in poslovnih stavbah bodo morali od danes poskrbeti za namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok, da bi bilo tveganje širjenja okužbe z novim koronavirusom čim manjše. Razpršilniki morajo biti na voljo ob vhodu v stavbo in ob vhodu v dvigalo, če ga stavba ima. Tako določa vladni odlok, ki je začel veljati danes.Vlada bo vsakih 14 dni ugotavljala strokovno utemeljenost ukrepa, ob upoštevanju strokovnih razlogov se bo odločila o njegovi nadaljnji uporabi ali spremembi oziroma odpravi.Ali so za neupoštevanje odloka predpisane globe, smo se obrnili na zdravstveni inšpektorat na ministrstvu za zdravje, a njihove odgovore še čakamo. Je pa vladni govornikminuli teden ob predstavitvi odloka na novinarsko vprašanje, kaj se bo zgodilo, če do srede zjutraj, ko odlok začne veljati, razkuževalniki ne bodo nameščeni, pojasnil, da se s sankcijami v tem trenutku ne bi ukvarjal, saj je prepričan, da upravniki razumejo, da so razkuževalniki bolj smotrna odločitev kot čiščenje stavb, kot je bilo to spomladi.Lastnike in stanovalce v večstanovanjskih stavbah ter upravnike stavb je spomladi precej razburjala obveznost razkuževanja nekaterih površin dvakrat na dan. Marsikje je ukrep prinesel tudi višje položnice.Med ukrepi drugega svežnja so tudi omejitev prireditev (odslej brez zakusk) ter prepoved obiskov v domovih za ostarele in bolnišnicah. Novi ukrepi bodo začeli veljati v četrtek , je sinoči v Odmevih dejal Kacin.