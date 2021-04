Nekdanji poslanec premagal raka in šel nabirat regrat

Življenje enega najbolj znanih nekdanjih politikov Pavla Ruparja iz Tržiča je polno vzponov in padcev. Potem ko je zaradi afere s podnajemnico odstopil kot poslanec, je bil zaradi zlorabe položaja obsojen na enoletno zaporno kazen. Kot je leto dni po prestani kazni povedal za Slovenske novice, je v zaporu doživel preporod, poleg tega je obžaloval vse, kar je storil narobe, in odpustil vsem, ki so ga prizadeli. Iz hvaležnosti do programa Svit prosi vse ljudi, naj se odzovejo vabilu. FOTO: Arhiv Dela »Slava in politika prineseta nadutost in te odneseta v višave. Tudi mene sta. Predvsem mi ...