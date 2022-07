Nekdanji minister Cigler Kralj: Pravica odraslih oseb do posvojitve otroka ne obstaja

V NSi nasprotujejo nedavni odločitvi ustavnega sodišča, s katero istospolnim partnerjem omogoča sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. Napovedujejo uporabo vseh pravnih sredstev, ki so jim v pravni družbi na voljo, prav tako bodo nasprotovali vsem novelam družinskega zakonika, ki bi temeljile na omenjeni odločbi ustavnega sodišča.

Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je tako v današnji izjavi za medije napovedal, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da bodo nedavno sprejeti odločbi ustavnega sodišča in njenim posledicam nasprotovali. Napovedujejo nasprotovanje predlogu novele družinskega zakonika oziroma vsem drugim novelam zakona, ki bi morebiti temeljile na omenjeni odločbi ustavnega sodišča.

Šest mesecev za odpravo neustavnosti

Ustavno sodišče je namreč pretekli teden odločilo, da je zakonodajna ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije. državni zbor pa ima zdaj šest mesecev za odpravo neustavnosti.

Do tedaj velja, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol in da lahko istospolna partnerja, ki živita v partnerski zvezi, skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca.

NSi: Pravica odraslih oseb do posvojitve otroka ne obstaja

Cigler Kralj je ob tem danes poudaril, da mnenje ustavnih sodnikov ob tej odločitvi ni bilo enotno. Spomnil je na odklonilni ločeni mnenji ustavnih sodnikov Roka Svetliča in Klemna Jakliča. Prav zaradi moči argumentacije omenjenih odklonilnih ločenih mnenj po njegovih besedah ustavno sodišče s skupno obrazložitvijo ne prepriča.

V NSi prav tako menijo, da »pravica odraslih oseb do posvojitve otroka ne obstaja, obratno, otrok ima pravico biti posvojen v najbolj optimalno mogočo skupnost«. To je po njihovem prepričanju skupnost matere in očeta.

Kot še opozarjajo, se odločba ustavnega sodišča dotika »kočljivih vprašanj glede najvišjih koristi in največjih pravic otroka«, v stranki pa so prepričani, da je treba tovrstna vprašanja reševati predvsem iz »perspektive pravic in najvišjih koristi otroka«.

Mesec napovedal odpravo neustavnosti

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je sicer že pretekli teden napovedal, da bo ministrstvo v tednu ali dveh pripravilo zakonodajni predlog za odpravo neustavnosti ureditve, ki istospolnim partnerjem ne omogoča poroke in posvojitve otrok. »To bomo z največjim veseljem v najkrajšem mogočem času opravili. S kolegi z ministrstva sem že govoril in lahko rečem, da je zakon že v pripravi,« je dejal.