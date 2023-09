Nejc Krevs nam je razkril, kaj mu je po razrešitvi ponudilo novo vodstvo: Sem pretresen, saj se ...

Voditelj osrednje informativne oddaje TV Dnevnik Nejc Krevs nam je potrdil, da je bil danes razrešen s tega položaja. Kot pravi, za zdaj še ne ve povsem, kakšno vlogo bo imel na Televiziji Slovenija, mu je pa vršilka dolžnosti urednica informativnega programa 1. programa Televizije Slovenija Polona Fijavž ponudila vodenje Prvega dnevnika, Jutranjih poročil in oddaje Politično. Še naprej naj bi delal tudi Utrip.

Za Krevsa se je špekuliralo, da ga ne bodo odslovili, ker je nečak pokojnega radijskega voditelja Saša Hribarja. Kot nam je v preteklosti dejal, je za njim in pred njim obdobje žalovanja, saj sta bila s Hribarjem zelo povezana. »Bil mi je kot oče,« nam je dejal pred dnevi.

Danes potrjuje, da je novica o njegovi razrešitvi prišla »v najslabšem možnem času« in »bi si rad vzel čas in dobro premislil svoje naslednje korake«.

Nad naglo odločitvijo vodstva je pretresen. »Sem pretresen, saj se nisem mogel posloviti od gledalk in gledalcev, ki so me dobro sprejeli. Ta institucija me je izobrazila, zato čutim dolžnost, da ji vrnem s svojim kakovostnim delom. Verjamem, da se bom kmalu vrnil,« nam je zaupal.

Krevs je eden od mnogih, ki jih je te dni po spremembi vodstva na Kolodvorski doletela sprememba delovnega mesta.