Na RTV Slovenija se nadaljujejo kadrovske zamenjave: razrešili še Nejca Krevsa

Po spremembi vodstva 1. programa TV Slovenija se na nacionalki nadaljuje kadrovski cunami. Pisali smo že, da na voditeljskem položaju v oddaji Dnevnik ne bomo več gledali Valentine Plaskan, ki nima več voditeljskih in uredniških zadolžitev, prav tako z voditeljskega stolčka v Odmevih odhaja nekdanji novinar Nove24TV in Domovine Luka Svetina, medtem ko je Igor Pirkovič ostal brez svoje oddaje Arena. Na Kolodvorski so razrešili še nekaj drugih urednikov, ki pa javnosti niso tako znani.

Po petkovem cunamiju je zdaj razrešitev po naših informacijah nepričakovano doletela še voditelja Dnevnika Nejca Krevsa, za katerega se je špekuliralo, da ga ne bodo odslovili, ker je nečak pokojnega radijskega voditelja Saša Hribarja.

Še v petek, ko je bilo jasno, da vodstvo javne hiše Krevsovim kolegom po tekočem traku izroča odpovedi s položajev, nam je novinar zaupal, da sam še nič ne ve o tem, da bi ga doletela sprememba delovnega mesta. »Zaenkrat nimam nobenih informacij o tem, da ne bom več voditelj na Televiziji Slovenija,« nam je povedal.

»Sem otrok te institucije«

V primerjavi s Plaskanovo in Svetino, ki sta prišla na TV Slovenija v času Janševe vlade, pa je Krevs v hiši že vrsto let, zato ga je nenadna odločitev vodstva zagotovo presenetila. Mesto televizijskega voditelja zaseda od leta 2016. V tem času je vodil Infodrom, jutranja poročila, Prvi dnevnik, popoldanska poročila, osrednji dnevnik in Slovensko kroniko. »Sem otrok te institucije, že kot najstnik sem prvič prestopil njena vrata. RTV Slovenija me je govorno in fonetično izobrazila za nastop pred radijskim mikrofonom in televizijsko kamero,« nam je pred dnevi dejal.

Bil je sicer nekoliko kritičen tudi do menjav, čeprav, kot pravi, so »spremembe edina stalnica v javnem zavodu RTV Slovenija«. S svojimi sodelavci ima, kot pravi, dobre odnose in verjetno bo tako tudi ostalo, le da po novem na novem delovnem mestu znotraj TV Slovenija.

Nekateri so špekulirali, da bo vodstvo Krevsa ravno zaradi daljšega staža na RTVS in zaradi dejstva, da je nečak pokojnega Hribarja, pustilo na miru, a kor kaže, so se odločili drugače.

»Osvežitve na RTV Slovenija«

S piar službe RTV Slovenija, so nam sporočili, da Televizija Slovenija »s septembrom tradicionalno vstopa v jesensko obdobje, ko se na male ekrane vračajo nove sezone uveljavljenih oddaj, hkrati pa se uvajajo tudi novosti in osvežitve. Nekaj sprememb, ki so v skladu s Programsko-produkcijskim načrtom 2023, « so zapisali in dodali, da »nekaj voditeljskih in uredniških sprememb pripravljajo tudi v informativnem programu prvega programa TV Slovenija, o katerih pa bo javnost pravočasno obveščena«.