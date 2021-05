Kako zahtevati vračilo denarja za že plačano globo zaradi nenošenja obrazne maske

Sodno varstvo in pritožba

Če ste globo zaradi nenošenja maske že plačali ...

Kaj pa če ste še v postopku?

Včeraj popoldne se je po Sloveniji razširila vest, da prekršek zaradi nenošenja obrazne maske ne obstaja, zato tudi globa zanj ne (globa je nična). Kaj pa če je bila osebi globa že izdana, ta pa jo je tudi plačala? Lahko pridemo do denarja in kako? Na hitro smo izmenjali nekaj besed z ustavnim pravnikom, ki je na sodbo Višjega sodišča v Kopru (VS KP) opozoril,»Prekršek zaradi maske, kot je to ugotovilo in potrdilo tudi VS KP, pravno ne obstaja. Izrečene globe so nične. Vse bodoče globe so nične. Kaznuje se ravnanje, ki pravno ni prekršek,« pojasnjuje Teršek. In prav to se lahko zapiše v zahtevo za sodno varstvo ali v pritožbo – s sklicem na sodbo VS KP.Če ste globo že plačali, se »lahko zahteva vrnitev plačila, s sklicem na 190. člen OZ in sodbo VS KP«. Teršek izpostavlja, da se neplačane globe ne smejo izterjati. »Če bodo uradne osebe iz tega razloga še naprej kaznovale ljudi, bodo kršile ustavo in zakon. Šlo bo za zlorabo uradnega položaja in prekoračitev pooblastil uradne osebe.«Kako je s tistimi, ki so trenutno še v postopku zaradi nenošenja maske? »Uradne osebe, inšpektorji in sodišča morajo poznati veljavno pravo. Sodbe višjih sodišč so veljavno pravo. Postopki morajo biti ustavljeni po uradni dolžnosti. Nobeno sodišče si ne sme dovoliti ne spregleda ne ignorance sodbe VS KP,« pojasnjuje Teršek.Na zdravstveni inšpektorat smo naslovili več vprašanj, med drugim tudi, ali so ustavili vse postopke zoper ljudi, ki v javnosti niso nosili obraznih mask, pa tudi, ali bodo sredstva za globe, ki očitno niso imela ustrezne podlage, vrnili sami ali je treba njihovo vračilo zahtevati. Ko odgovore prejmemo, jih bomo objavili.