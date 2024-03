Navijač Janez ne bo plačal kazni za fotografiranje z Ronaldom

Nogometni zvezdnik portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v Slovenijo prinesel evforijo. Številni so čakali na stik z zvezdnikom že na brniškem letališču, pred tekmo, oblegali so hotel v središču Ljubljane, nekateri so celo rezervirali sobo v hotelu, a menda je le enemu uspelo dobiti fotografijo z Ronaldom. Njemu in Janezu.

Zdaj že vsi poznamo Ronaldovega oboževalca Janeza, ki je včeraj kljub vsem varnostnikom stekel na stadion in na kolenih prosil Ronalda za skupno fotografijo. Veliki zvezdnik mu je ustregel in tako ima zdaj Janez sebek s portugalskim nogometašem, na katerega je menda čakal zelo dolgo. Več o tem, kaj je o dogodku povedal Janez, si preberite tukaj.

Janez pa si je za svoj vdor na stadion prislužil denarno kazen. Kako visoka je, ni želel povedati. Menda mora plačati 250 evrov, nekateri poročajo tudi o višini 1200 evrov. Janez je povedal, da bo za plačilo kazni moral delati nadure.

Kot pa se je danes izkazalo, nadure ne bodo potrebne. Znani Youtuber Pero Martić je namreč javno obljubil, da bo plačal njegovo kazen. »Na veliko radijih je bil danes, pa v drugih medijih, pa nihče mu ni ponudil, da mu plačajo kazen,« je razpredal Pero in glede na to, da kazen ni visoka, bo rešil navijača nadur. Ali bo Pero držal besedo, vam sporočimo v prihodnjih dneh.