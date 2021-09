Natakarici zaradi preverjanja PCT grozili z bejzbolsko palico

Iz Sindikata delavcev gostinstva in turizma sporočajo, da se ne strinjajo z novimi ukrepi in zahtevajo od vlade, da odpravi pogoj PCT za gostinstvo in turizem, saj to nista dejavnosti, za kateri bi dokazali, da bi bili žarišči okužb. Gostinci očitajo vladi: »Nadzor izpolnjevanja pogojev ste prevalili na natakarje, ki morajo zdaj odslavljati goste.« Kot je poročala RTV Slovenija, gostinci opozarjajo na drastičen upad obiska v lokalih in na terasah in odhajanje delavcev iz branže.Generalna sekretarka Sindikata delavcev gostinstva in turizmaje za Dnevnik povedala: Od vlade pričakujemo in zahtevamo odpoklic PCT pogoja za gostince, predvsem za vrtove in terase lokalov in gostiln, ker je nelogično.« Sprašujejo se, zakaj ne bi mogli gosti sedeti na vrtu, če jim tam lahko zagotovijo primerno in zahtevano razdaljo.Kot smo že poročali, so se zaradi preverjanja PCT pogojev med dvema ognjema znašli številni poklici, ki so tarča številnih nezadovoljnih in razjarjenih strank, po drugi strani pa se bojijo inšpektorjev, če pogojev ne preverjajo. Preberite, v kako hudi stiski se je znašla študentka enega izmed bencinskih servisov, ki se zaradi hudih pritiskov in groženj boji hoditi v službo.V Dnevniku so predstavili tudi eno izmed natakaric v gostinskem lokalu, ki je povedala, da se nekateri gosti seveda pritožujejo, nekateri pa grozijo celo z bejzbolsko palico.